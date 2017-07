Jeff Bezos passa Bill Gates como o homem mais rico do mundo

A fortuna do presidente-executivo do grupo fundado em 1994 em Seattle está calculada em 90.500 milhões de dólares (cerca de 77.600 milhões de euros), de acordo com a actualização feita pela revista norte-americana. A Forbes calcula que os activos do fundador da Microsoft, Bill Gates, serão da ordem dos 90 mil milhões de dólares (cerca de 77.100 milhões de euros).

A fortuna de Jeffrey Preston Bezos tem como principal fonte a sua participação no capital da Amazon. De acordo com o último documento entregue ao regulador norte-americano do mercado, terá 17% do capital.

Desde que a Forbes divulgou em Março a lista dos mais ricos do mundo, as acções da Amazon tiveram uma valorização em bolsa de 24%, o que equivale a um ganho de 17 mil milhões de dólares para Bezos, de acordo com os cálculos da revista.

Entre as dez maiores fortunas figura também o fundador da rede social Facebook, Mark Zuckerberg, segundo uma estimativa que o aponta como detentor de activos no valor de 72.900 milhões de dólares.

Eleito "Pessoa do Ano" em 1999 pela revista Time, Jeffrey Preston Bezos cresceu com a mãe e o padrasto, um imigrante cubano. Depois de se formar em Engenharia Electrónica em 1986, integrou uma empresa em Wall Street. Tentou lançar uma empresa de envio de newsletters em formato de faxes, mas a ideia não teve sucesso.

Em 1994, percebe que a Internet estava a crescer aceleradamente e que era um mecanismo cada vez mais rentável. Chegou a apresentar a ideia do que seria uma multinacional tecnológica ao seu chefe. Sem apoio, acaba por desistir do emprego e muda-se para Seattle.

Alugou uma garagem na cidade portuária americana e começou a empacotar os pedidos dos clientes. Em Julho de 1994, quando resolveu abrir o negócio, a ideia era revolucionária: Jeff planeava vender livros pela internet.

Em 1998 a empresa já tinha crescido tanto que Jeff Bezos investiu em dois jovens fundadores que pertenciam, à data, a uma nova empresa: a Google. A multinacional cresceu e hoje vende produtos electrónicos, vestuário, jóias, artigos desportivos, jogos, brinquedos, electrodomésticos e até produtos de comida gourmet.

Em Agosto de 2013, o empresário norte-americano anunciou a compra do jornal norte-americano Washington Post por 250 milhões de dólares (188 milhões de euros). Volta a ser notícia em Novembro de 2015, ao fazer aterrar um foguetão suborbital no seu local de lançamento através da empresa de transporte espacial criada por Bezos em 2000, a Blue Origin.

