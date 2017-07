Inácio de saída do Zamalek e retido no estádio

Augusto Inácio está retido nas instalações do Zamalek, clube egípcio, e foi impedido pelos funcionários do clube de sair. Tudo depois das críticas que o treinador português fez ao presidente do clube, Mortada Mansou, numa conferência de imprensa, em que o acusou de mentir e de querer fazer dele o bode expiatório da situação.

O técnico, que já contactou a Embaixada Portuguesa no Egipto, confirmou a situação ao site Maisfutebol. Elementos da embaixada já estão a caminho das instalações do clube para prestar auxílio ao português.

De acordo com Augusto Inácio a situação está calma, "na paz do Senhor", nas palavras do próprio. "Não fui ameaçado fisicamente, estamos aqui a conversar, calmamente, tudo tranquilo. Só não me deixam sair", explicou.

"Nós estamos em Alexandria e o presidente Mortada Mansour mandou-me regressar ao Cairo para termos uma reunião. Eu viajei ontem, entretanto o presidente mandou dizer que já era tarde e a reunião ficava para hoje. Hoje apresentei-me nas instalações do clube e recordei que havia um treino marcado para a tarde, em Alexandria. Portanto, exigi um papel a confirmar que estava autorizado a faltar ao treino para estar nesta reunião, porque não queria ser acusado de faltar ao trabalho e dar uma razão ao clube para rescindir unilateralmente. Disseram-me que o presidente já estava a chegar e que não ia ser preciso. O tempo passou, o presidente não chegava e eu disse que me ia embora, que não ia faltar ao treino. Não me deixaram sair e não me deixam sair. Estou aqui retido. Por isso contactei a Embaixada Portuguesa no Cairo e os responsáveis estão neste momento a caminho do clube para me prestar auxílio", clarificou Augusto Inácio.

