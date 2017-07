FC Porto mostra vocação goleadora

Já se percebeu que o FC Porto não vai gastar muito neste mercado de transferências. Os constrangimentos assim o obrigam e forçam Sérgio Conceição a olhar com atenção especial para todos os jogadores com que poderá contar para 2017-18, não apenas para a prata da casa, mas também para a prata que estava emprestada a outras casas. Se falarmos de caras absolutamente novas, os portistas apenas têm uma, o guarda-redes Vaná, mas mesmo este parece estar em terceiro na hierarquia. A verdadeira novidade neste FC Porto é o olhar para dentro e rentabilizar os recursos disponíveis. E as impressões não têm sido nada más.

Nesta quinta-feira, essa racionalização de recursos que Sérgio Conceição está a fazer voltou a dar boas impressões, com um triunfo portista no Estádio do Algarve por 5-1 sobre o Portimonense de Vítor Oliveira, que regressa nesta temporada ao primeiro escalão. Há peças que não encaixavam em puzzles passados, mas que parecem cada vez mais à medida deste FC Porto, sobretudo Vincent Aboubakar e Ricardo Pereira com um lugar cada vez mais seguro no plano inicial de Conceição. Claro que estas novidades encaixam numa boa estrutura que já veio trabalhada da época anterior, mas a equipa mostra uma capacidade goleadora que faltou em muitos momentos da época passada.

Primeiro é preciso falar do acerto que tem sido juntar Soares e Aboubakar. Este é um casamento que tem rendido golos nesta pré-época. Tanto o brasileiro como o camaronês têm-se entendido bem e voltaram a deixar a sua marca frente aos algarvios. Soares fez o 1-0 logo aos 8’ após cruzamento de Corona (o brasileiro parece ligeiramente adiantado em relação à linha defensiva do Portimonense), Aboubakar fez o 2-0 aos 11’, após cruzamento de Alex Telles. Soares voltaria a deixar a sua marca aos 22’, sendo dele o passe para Brahimi fazer o 3-0. Tudo isto aconteceu sem que o Portimonense mostrasse alguma coisa. Só um remate de Wellington para defesa fácil de Casillas, muito pouco para os algarvios, que têm a sua estreia oficial a 7 de Agosto com o Boavista.

Ainda assim, numa rara iniciativa ofensiva, os algarvios conseguiram reduzir aos 33’, através de Ewerton Pereira após cruzamento de Ricardo Pessoa na direita, e aproveitando uma rara falha de marcação da defesa portista. Mas foi pouco para contrariar a superioridade do "dragão", que abrandou um bocadinho na segunda parte, mas que ganhou algum fôlego à medida que Conceição foi rodando os jogadores. André André foi um dos que entrou e foi dos seus pés que saiu o passe para Brahimi fazer o 4-1 aos 72’.

E foi outra das peças que não encaixava antes nos "dragões" que fez o último golo do jogo. Foi uma jogada de H para H, Herrera vê bem a desmarcação de Hernâni e o cabo-verdiano acelera em direcção ao 5-1, demonstrando a vocação goleadora deste FC Porto, que chegou à terceira vitória em seis jogos na pré-temporada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto ao Portimonense, de certeza que não será sempre assim neste regresso ao convívio com os grandes e Vítor Oliveira, o mestre das subidas, saberá bem o que fazer para ser também o mestre das permanências.

O FC Porto jogou de início com: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Óliver, Corona, Brahimi, Soares e Aboubakar. Jogaram ainda: José Sá, André André, Maxi Pereira. Martins Indi, Diego Reyes, Layún, Marega, Herrera e Otávio.

O Portimonense jogou de início com: Ricardo Ferreira, Ricardo Pessoa, Lucas Possignolo, Pedro Sá, Ewerton, Paulinho, Wellington, Bruno Tabata, Fabrício, Lumor e Rúben Fernandes. Jogaram ainda: Leonardo, Macedo, Dener, Rui Costa, Inácio e Manafá.

