André Silva estreia-se no Milan com vitória

Um triunfo na Roménia frente ao Universidade de Craiova marcou a estreia do jovem internacional português André Silva em jogos oficiais com a camisola do AC Milan. O ex-portista entrou aos 66’ na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa, numa altura em que os italianos já venciam graças a um golo do defesa suíço Ricardo Rodríguez, aos 44’, que estabeleceu o resultado final.

Esta partida marcou o regresso do histórico de Milão às partidas da UEFA, depois de quatro temporadas de ausência em provas da UEFA. Um longo jejum para a segunda equipa com mais títulos conquistados na Taça/Liga dos Campeões, num total de sete troféus, a que se somam ainda duas Taças das Taças e três Taças Intercontinentais.

Entre os portugueses que estiveram em acção nesta pré-eliminatória, o defesa central Luís Neto foi titular no triunfo do Zenit de São Petersburgo no terreno do Bnei Yehuda de Telavive, por 2-0. O mesmo aconteceu com Diogo Salomão e Filipe Nascimento no Dínamo de Bucareste, que empatou a uma bola, na recepção aos espanhóis do Athletic Bilbao.

Resultados

Mladá Boleslav-Skenderbeu 2-1

Olimpik Donetsk-PAOK 1-1

Trakai-KF Shkendija 2-1

Maccabi Tel Aviv-Panionios 1-0

Sturm Graz-Fenerbahçe 1-2

FK Krasnodar-Lyngby BK 2-1

PSV-NK Osijek 0-1

Ostersunds FK-Fola Esch 1-0

AIK-Sp. Braga 1-1

FK Suduva-FC Sion 3-0

FC Utrecht-Lech Poznan 0-0

AEK Larnaca-Dínamo Minsk 2-0

Astra Giurgiu-PFC Oleksandriya 0-0

Dinamo Bucuresti-Athletic Bilbau 1-1

Botev Plovdiv-Marítimo 0-0

Bnei Yehuda-Zenit 0-2

CS U Craiova-Milan 0-1

Arka Gdynia-Midtjylland 3-2

Brondby-Hajduk Split 0-0

Panathinaikos-FK Qäbälä 1-0

Gent-SCR Altach 1-1

Bordéus-Videoton 2-1

Estrela Vermelha-Sparta Praga 2-0

Marselha-Oostende 4-2

Dínamo Zagreb-Odd 2-1

Aberdeen-Apollon Limassol 2-1

Everton-Ruzomberok 1-0

SC Friburgo-Domzale 1-0

Áustria Viena-AEL Limassol 0-0

