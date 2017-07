Leonardo DiCaprio adapta The Right Stuff de Tom Wolfe ao pequeno ecrã

Em 1972, Jann Wenner, fundador e editor da revista Rolling Stone, atribuiu a Tom Wolfe a cobertura da última missão da NASA à Lua a bordo da Apollo 17. O jornalista, invadido por uma sensação que mais tarde descreveria como “simples curiosidade”, quis saber o que levaria um homem a “sentar-se no topo de um foguete gigante e a esperar que alguém lhe pegasse fogo”. Então deu início a uma investigação jornalística que viria a culminar no livro The Right Stuff (1979), a história dos pilotos envolvidos nas diferentes etapas do Mercury Project, o primeiro programa de exploração espacial dos Estados Unidos. Leonardo DiCaprio e a National Geographic vão estar a cargo da adaptação televisiva do clássico da não-ficção norte-americana, que terá também produção executiva de Jennifer Davisson, segundo avançou a imprensa especializada na terça-feira.

A National Geographic e a Appian Way, produtora de Leonardo DiCaprio, colaboraram anteriormente no documentário Before The Flood (2016) e juntam-se novamente para trabalhar pela primeira vez numa série dramática original. "[Na história de The Right Stuff] estamos a olhar para uma época em que toda a rotina, as dificuldades e as tribulações destes homens eram escrutinados pelo público",

A série, que segundo Monroe “nos permitirá espreitar as mentes e os objectivos destes astronautas que ambicionavam a exploração e a aventura durante a corrida especial dos anos 1950”, terá argumento de Will Staples, que servirá também como produtor executivo da série. De acordo com a Hollywood Reporter, “pretende-se que esta seja uma série dramática com várias temporadas”. A acção de The Right Stuff decorrerá no ano de 1958 e focará a vida dos astronautas e das suas famílias à medida que os primeiros partem do Deserto de Mojave para o espaço, “abordando o seu instantâneo estatuto de celebridade e, eventualmente em futuras temporadas, a chegada do Homem à Lua”.

O livro de Tom Wolfe, que foi anteriormente adaptado ao cinema num filme de Philip Kaufman (1983), põe em contraste as histórias dos "Mercury Seven", o grupo de sete astronautas seleccionados pela NASA para a pioneira exploração especial do século XX, com as realidades de pilotos como Chuck Yeager que, segundo o The Guardian, “era tido por muitos como o melhor da sua geração mas nunca chegou a ser escolhido para viajar ao espaço enquanto astronauta”. O jornalista e escritor quis captar a exigência física e psicológica necessária ao trabalho dos astronautas e pilotos dos anos 1940 e 1950 e perceber o ethos por trás da coragem destes homens. “O heroísmo destes astronautas só rivalizava com o fascínio que o país tinha pelas suas histórias”, reitera Jennifer Davisson.

A National Geographic tem vindo a apostar na ficção original com séries como Genius, cuja primeira temporada retratava a vida de Albert Einstein e que se debruçará sobre Pablo Picasso na segunda temporada. O canal tem ainda em mãos a série The Long Road Home que, a partir do livro homónimo Martha Raddat, conta a história da emboscada sofrida pelas forças norte-americanas num bairro de Bagdad em 2004.

