Zadie Smith, Ali Smith, Arundhati Roy e Paul Auster nomeados para o Man Booker

Os romances 4 3 2 1, de Paul Auster (que virá a Portugal em Setembro, ao Festival Internacional de Cascais); Days Without End, de Sebastian Barry; History of Wolves, de Emily Fridlund; Exit West, de Mohsin Hamid; Solar Bones, de Mike McCormack; Reservoir 13, de Jon McGregor, Elmet, de Fiona Mozley; O Ministério da Felicidade Suprema, de Arundhati Roy; Lincoln no Bardo, de George Saunders; Home Fire, de Kamila Shamsie, Outono, de Ali Smith; Swing Time, de Zadie Smith e The Underground Railroad, de Colson Whitehead (que tem presença confirmada no Festival Internacional de Literatura de Óbidos que decorrerá em Outubro) são os treze nomeados ao mais importante prémio de literatura inglesa, o Man Booker Prize.

PUB

O júri, que neste ano é presidido por Lola Young, antiga professora de Estudos Culturais da Universidade de Middlesex, e é composto ainda pelas escritoras Lila Azam Zanganeh e Sarah Hall, bem como pelo artista Tom Phillips e o presidente da Real Sociedade Literária britânica, Colin Thubron, divulgou a lista em comunicado. A escritora britânica Arundhati Roy entra na lista com o seu segundo livro de ficção, tendo vencido o então prémio Booker em 1997 com o seu livro de estreia, e está agora acompanhada por quatro escritores que já foram finalistas do prémio: Ali Smith, Zadie Smith, Sebastian Barry e Mohsin Hamid.

PUB

"Três primeiras obras foram reconhecidas pelos juízes deste ano, duas delas escritas pelos autores mais jovens da lista: Elmet, de Fiona Mozley, de 29 anos, e History of Wolves, de Emily Fridlund, de 38 anos. O terceiro é o primeiro romance de George Saunders, Lincoln no Bardo", afirmou a presidente do júri, Lola Young. "Estamos muito entusiasmados com a lista de nomeados porque diz-nos algo sobre o estado da ficção nos nossos dias", afirma Lila Azam Zanganeh, num vídeo disponibilizado pela organização do prémio.



O prémio Man Booker, no valor de 50 mil libras (mais de 56 mil euros), distingue anualmente um livro de ficção escrito em inglês na versão original e publicado no Reino Unido durante o ano do galardão. A lista de seis finalistas vai ser anunciada a 13 de Setembro e o vencedor será conhecido no dia 17 de Outubro.

No passado mês de Maio chegou às livrarias portuguesas o livro vencedor da edição do prémio do ano passado, O Vendido, de Paul Beatty.

PUB

PUB