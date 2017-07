Mais de 1700 operacionais combatem fogos na região Centro

Mais de 1700 operacionais combatem na madrugada desta quarta-feira quatro fogos no distrito de Castelo Branco, com o da Sertã, que se estendeu a Proença-a-Nova e Mação, já no distrito de Santarém, a mobilizar 1095 bombeiros.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), pelas 5h30 este fogo com três frentes, que deflagrou no domingo, contava também com 339 meios terrestres. Outro incêndio activo na localidade de Vale do Coelheiro, distrito e concelho de Castelo Branco, com duas frentes, mobilizava 443 operacionais e 145 veículos.

No distrito há ainda dois fogos já dados como dominados, nas localidades de Codeceirinha e Marmeleiro, ambos no concelho da Sertã. Juntos mobilizam 172 operacionais e 51 meios terrestres.

Em Portalegre há dois fogos activos, o maior em Gavião, com 180 operacionais e 54 veículos a combaterem as chamas que deflagraram na terça-feira. Em Nisa são 87 os operacionais no terreno, apoiados por 29 meios terrestres.

Um outro incêndio em Mação, Santarém, que deflagrou na terça-feira, foi dominado, estando ainda no terreno 167 operacionais e 48 veículos.

