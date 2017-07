Fogo de Mação entra em Vila Velha de Ródão e obriga à evacuação de Gardete

O incêndio que lavra em Mação passou na tarde desta quarta-feira para o concelho de Vila Velha de Ródão e obrigou à evacuação da localidade de Gardete, disse à Lusa o vice-presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão. Duas dezenas de habitantes desta localidade estão a ser levados para Fratel.

"Temos uma situação muito grave. O incêndio de Mação chegou ao concelho de Vila Velha de Ródão, junto à aldeia de Gardete, quase na extremidade do concelho", explicou José Manuel Alves, cerca das 17h30. "A situação é muito crítica, mas não há ainda casas ardidas", disse.

Quanto à situação do fogo no resto do concelho, José Manuel Alves sublinhou que está calma, sendo que o foco das atenções está agora centrado em Gardete. O concelho de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, está também a ser atingido por um fogo florestal que deflagrou no município de Castelo Branco no domingo.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), nesta final de tarde estão no terreno a combater este fogo 412 operacionais, apoiados por 128 viaturas e três meios aéreos. O fogo de Mação (distrito de Santarém) teve origem no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco), que também chegou a Proença-a-Nova.

