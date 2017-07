Artistas de todo o mundo em Braga para pensar o barroco

Já arrancou a 3ª edição do Art-Map “Pensar Barroco”, que este ano tem lugar em Braga. O projecto arrancou no dia 21 de Julho, mas só termina no dia 9 de Setembro. Entre estas datas, exposições, concertos, conferências e outros eventos multiplicam-se por nove galerias da cidade.

Estão convidados 80 artistas, que foram seleccionados a partir de mais de 300 candidaturas. O objectivo deste projecto artístico passa por desafiar os artistas “a revitalizar nas suas criações os motivos do barroco, estudando o estilo e os seus conceitos e como se pode manifestar na contemporaneidade”, lê-se em comunicado da organização.

Todas as galerias onde estão expostas as obras são património histórico e ficam, sensivelmente, a três minutos de distância entre si. A Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, a Livraria Centésima Página, o Palácio do Raio ou o Museu da Imagem são apenas alguns dos sítios onde é possível visitar as exposições.

A organização recomenda a utilização de um mapa e percorrer todos os locais que acolhem as 270 obras durante um dia. O Art-Map, que promove exposições artísticas em cidades portuguesas, junta-se à Câmara Municipal de Braga, depois de já ter organizado o evento em Ponte de Lima e em Aveiro.

Texto editado por Ana Fernandes

