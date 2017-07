Astana perto da fase de grupos da Champions

Campeão do Cazaquistão há três temporadas consecutivas, o Astana ficou muito perto de voltar a marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões ao vencer o Legia Varsóvia (3-1) na primeira mão da terceira pré-eliminatória. Os golos de Kabananga, Maevski e Twumasi garantiram o triunfo sobre os polacos e uma vantagem confortável para a viagem à Polónia, onde no início de Agosto se disputa a segunda mão da eliminatória. O Astana estreou-se na fase de grupos da Champions em 2015-16, tendo sido adversário do Benfica, após superar duas pré-eliminatórias e o play-off.

Num dos duelos mais aguardados da noite, o Nice, terceiro classificado na Liga francesa em 2016-17, recebeu o Ajax, vice-campeão holandês e finalista vencido da Liga Europa. Os franceses estiveram em vantagem no marcador, com um golo de Balotelli, mas Van de Beek restabeleceu a igualdade no início do segundo tempo. O empate, mas sem golos, também foi o resultado no Celtic-Rosenborg. O jogo mais produtivo da noite também deu igualdade, mas a 3-3. O Club Brugge esteve a vencer por 2-0, permitiu a reviravolta, mas evitou a derrota a dez minutos do fim. Em Kiev, o Dínamo recebeu e venceu o Young Boys por 3-1. Os ucranianos já venciam por 2-0 ao intervalo e no período de compensação as equipas ainda marcaram um golo cada.

Com o português Miguel Vítor no “onze”, o Hapoel Beer Sheva recebeu e venceu o Ludogorets (2-0), com golos de Nwakaeme e Ohana. Já o APOEL, que teve Nuno Morais na equipa titular, perdeu na visita ao Viitorul Constanta (1-0).

