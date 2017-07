Jazz e hip-hop: uma história de desconfiança e de amor

Quando, em 1991, Q-Tip abordou o contrabaixista Ron Carter para gravar no segundo álbum dos A Tribe Called Quest, o músico que tinha integrado o mítico quinteto de Miles Davis – ao lado de Herbie Hancock, Wayne Shorter e Tony Williams – desconfiou da abordagem, disse que tinha de pensar no assunto e desligou o telefone. Mesmo com Q-Tip a apresentar-se como fã de Charles Mingus, Carter – segundo recordou em declarações ao Observer – precisou de consultar os filhos para ter a certeza daquilo em que se estava a meter. Só a validação pelos filhos, e a garantia de que os Tribe eram gente comprometida com a criatividade musical e não uns tipos com língua demasiado propensa a palavreado mais indecoroso e gratuito, convenceu Carter a aceitar o convite para se lhes juntar em estúdio.

E ainda bem que o fez. Low End Theory ganhou com toda a justiça a aura de clássico do hip-hop e da música popular, mas tornou-se acima de tudo um disco que encurtou drasticamente as (pouco justificadas) distâncias entre os dois géneros. Sobretudo do lado do jazz, onde vingava ainda o preconceito em relação a uma música construída com recurso a uma pilhagem inventiva da história da música. A novidade de Ron Carter tornava também claro para muitos que os samples eram não apenas uma mera ferramenta sobre a qual despejar beats e rimas, mas, em muitos casos, uma genuína homenagem à música original. Abastecendo-se de excertos de Dr. Lonnie Smith, Jack DeJohnette, Art Blakey, Eric Dolphy ou Cannonball Adderley, Low End Theory quase continha um curso expresso em História do Jazz, ao mesmo tempo que eliminava ou esbatia a suspeição de parte a parte.

Para quem viria depois, no entanto, como aconteceu com o pianista Robert Glasper, Low End Theory fixava o encontro entre jazz e hip-hop como algo de profundamente orgânico e natural. Claro que antes dos Tribe já, em 1989, os De La Soul tinham lançado outro objecto de génio chamado 3 Feet High and Rising, criando as bases para todas as investidas num hip-hop mais dado à experimentação, mas cujo espectro estilístico é tão alargado (e com um forte pendor soul) que mais rapidamente se lhe colou o epíteto de “Sgt. Pepper’s do hip-hop”. Logo em seguida, em 1993, beneficiando de forma evidente do pioneirismo de De La Soul e A Tribe Called Quest, os Digable Planets editaram Reachin’ (A New Refutation of Time and Space), com uma exploração sonora que entroncava (sem o esconder) na crescente popularidade do acid jazz.

Depois de Blowout Comb, o segundo dos Digable Planets, ter-se revelado um flop de crítica e público, Ishmael Butler regressou à sua Seattle Natal e demorou a reerguer a relação experimental com o hip-hop nos Shabazz Palaces, cujo álbum de estreia, Black Up, data de 2011. Em 1995, quando os Digable se separaram, já a série Jazzmatazz tinha tomado a dianteira na fusão entre jazz e hip-hop. Mas se não foram faltando ao longo dos anos exemplos como o de Madlib – que, em 2003, publicou um Shades of Blue construído a partir do acesso aos arquivos da Blue Note – ou do pianista Matthew Shipp com os Antipop Consortium no álbum que os juntou na Blue Series da Thirsty Ear – escuro, denso, angular, num encontro perfeito entre as duas partes –, a verdade é que estes casos eram sempre movidos por uma episódica curiosidade de um dos lados pelo outro.

Esse interesse genuíno estimulou nos últimos anos, do lado do jazz, a criação de projectos de raiz – e não colaborações fortuitas – como são os casos dos Young Mothers do contrabaixista norueguês Ingebrigt Haker Flaten e Sélébéyone do saxofonista norte-americano Steve Lehman (com HPrizm, também dos Antipop Consortium). E houve ainda Mos Def com Robert Glasper, Q-Tip com Kurt Rosenwinkel e muitos outros, mas cada vez mais o encontro entre jazz e hip-hop começa a surgir sem essa disposição de visita passageira ou até de namoro mútuo, passando a construir algo novo, de raiz. Se nos The Roots essas duas coordenadas – acrescidas de soul, rock, etc. – integram uma linguagem una, quando hoje ouvimos Kamasi Washington ou Soweto Kinch a certeza é a de que a sua música existe num lugar híbrido em que nenhuma música tem necessariamente uma posição de força sobre a outra.

Como dizia Washington ao site The Key, “a palavra jazz e a palavra hip-hop estão separadas, mas música não contém essa mesma separação”. Acrescentava ainda que “não se pode falar de hip-hop sem falar de A Tribe Called Quest, e a música deles está inundada de jazz”.

