Jamie Saft atira o teclado para fora de pé

Foi Harvey Pekar, autor da banda desenhada autobiográfica American Splendor, o responsável pela maior revolução na vida musical de Jamie Saft. Pekar foi também um importante crítico de jazz e graças à sua amizade com o músico Joe Manieri (ex-professor de Saft) perguntou-lhe, como em tantas outras ocasiões, o que havia de novo para ouvir. Manieri passou-lhe o contacto de Saft, garantindo que o seu discípulo tinha gravado um disco espantoso com o trompetista Cuong Vu. Pekar ligou-lhe e deixou uma mensagem no atendedor: “Olá, Jamie, daqui é o Harvey Pekar. O Joe Manieri disse-me que fizeste um disco incrível, será que mo podes enviar?” Saft ouviu a mensagem, desceu à rua e despachou-lhe uma cópia de imediato. Na manhã seguinte, nova mensagem no atendedor: “Olá, Jamie, daqui é o John Zorn. O Harvey Pekar disse-me que tens um disco incrível, será que mo podes enviar?” Assim fez e mais uma manhã, mais uma mensagem de Zorn que o informava de que tinha gostado imenso do disco, iria lançá-lo na sua Tzadik, já tinha enviado por correio um cheque para Saft e só precisava de contactar Ikue Mori para discutirem as artes gráficas.

Num repente, sem qualquer planeamento, Jamie Saft começava a ser chamado por Zorn para sessões de estúdio – a verdadeira razão para se ter mudado para Nova Iorque era para se aproximar do ex-líder dos Naked City, banda pela qual desenvolveu uma obsessão por lhe mostrar que “todos os estilos de música podiam coexistir pacificamente no mesmo lugar”. Primeiro participou na gravação de jingles publicitários, música para televisão e bandas sonoras; mas rapidamente o teclista começou a integrar em discos e concertos as fundamentais formações de Zorn (Electric Masada, The Dreamers, Cobra). “Uma das grandes honras da minha carreira e da minha vida é ter trabalhado e tocado com o Zorn, ter estado sentado ao lado dele e vê-lo construir música. O John é uma lenda viva.”

Starlite Motel Fundação e Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa, Quinta, 3 de Agosto de 2017 às 21h30

A partir daí a Tzadik passou a ser uma casa natural para o teclista e foi na singular e emblemática série Radical Jewish Culture que gravou, por exemplo, a sua deliciosa revisão do cancioneiro de Bob Dylan (Jamie Saft Trio Plays Bob Dylan) – com Mike Patton a dar voz a Ballad of a thin man. Dylan sempre foi uma das maiores referências da música popular de um Saft que cresceu a escutar grupos como ZZ Top (o que explica a barba podada com a forma de algodão doce), AC/DC ou Bad Brains e a estudar piano clássico, só mais tarde chegando ao jazz através de álbuns de Thelonious Monk, John Coltrane e Miles Davis. A sua música faz-se de uma tal amplitude de referências que é natural encontrar Saft a tocar com o seu trio em Carnegie Hall, para logo a seguir o descobrir no Lincoln Center como pianista de uma ópera de John Adams ou a participar em discos de Bad Brains, Beastie Boys, Elysin Fields e tantos outros.

“O jazz é apenas uma das linguagens a que recorro”, diz. “O rock e a pop são-me igualmente muito queridos, assim como é a música contemporânea ou o reggae. Sempre fui um estudioso de diferentes estilos de música, de técnicas de estúdio, de composição e de produção de discos. Estas referências muito amplas é que me empurram em tantas direcções diferentes.”

Iggy pop e Starlite Motel

Uma das últimas direcções inesperadas que a música de Jamie Saft tomou foi a segunda gravação do seu trio de piano com Steve Swallow e Bobby Previte no álbum Loneliness Road. Depois de um primeiro registo, The New Standard, gravado em analógico e em que as composições do teclista foram gravadas todas ao primeiro take – “Aquilo que se ouve no disco foi a primeiríssima vez que tocámos os temas e improvisámos sobre eles”, reforça –, resolveram repetir o processo. Aconteceu que, do nada, a editora informou-o da possibilidade de conseguir que Iggy Pop participasse num dos temas. Saft tremeu só de imaginar que poderia ter o seu nome ao lado do cantor dos Stooges, mas preferiu jogar pelo seguro, gravou os três instrumentais (de um total de 12) em estúdio como se o nome de Iggy nunca tivesse sido soprado e só no final enviou os temas para o cantor. “Em menos de 24 horas, ele escreveu a dizer que tinha adorado, queria gravar as três músicas e dava instruções aos managers para se entenderem.” O resultado é um disco tão atraente como insólito no percurso do teclista (de tão clássico que é), com Iggy a vestir-se de crooner num fato que serviria a Leonard Cohen.

Foi também esta permanente disposição de se ver metido em experiências novas e inesperadas que levou Jamie Saft a aceitar de imediato o desafio lançado pelo baterista Gard Nilssen de se juntar aos Starlite Motel, trupe que junta músicos norte-americanos e escandinavos numa exploração audaciosa dos meandros da improvisação. De uma forma espelhada, Saft e o baixista Ingebrigt Haker-Flaten recorrem a uma imensidão de diferentes sons e efeitos nos seus instrumentos, atirando a música do quarteto constantemente para fora de pé. A experiência com o grupo, que actua esta quinta-feira no Jazz em Agosto, na Gulbenkian, lembra a Saft a definição perfeita para a improvisação que encontrou no livro de Joe Morris: Perpetual Frontier. “Essa ideia de uma procura de novas fronteiras e de estarmos sempre a forçar a entrada em territórios novos é um mantra para a forma como trabalho e como faço discos.”

