Polícias prometem continuar a protestar nos estádios

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) promete continuar a protestar contra o facto de nem todos os agentes serem pagos da mesma forma para prestar serviço nos jogos de futebol. Numa reunião que teve lugar nesta terça-feira à tarde, os dirigentes sindicais decidiram pedir uma reunião à Inspecção-Geral da Administração Interna e outra ao ministério que tutela as polícias para discutir a questão.

Em causa está o facto de os agentes da Unidade Especial de Polícia, na qual está inserido o Corpo de Intervenção, não só não receberem pagamento extra – o chamado serviço gratificado – quando presta serviço nestes jogos, ao contrário do que sucede com a maioria dos colegas da PSP, como ainda por cima serem requisitados para este tipo de trabalho nas folgas, explica o presidente da ASPP, Paulo Rodrigues.

O dirigente sindical assegura que o seu objectivo não é que os agentes da Unidade Especial de Polícia passem a ganhar mais, mas sim que os clubes paguem à PSP aquilo que é devido. E dá um exemplo: “Se há 150 agentes mobilizados para determinado jogo, 100 podem receber serviço gratificado e 50 trabalhar à borla por pertencerem ao Corpo de Intervenção ou ao Grupo Operacional Cinotécnico. Depende do que foi combinado entre o comando da PSP e a direcção do clube desportivo." Ora a intervenção destes corpos especiais de polícia só deve, por lei, ser requisitada em circunstâncias de especial perigosidade, observa Paulo Rodrigues – e não em serviço de rotina, como é o caso. Trata-se de uma reivindicação que não é nova, mas que nunca teve acolhimento por parte do Ministério da Administração Interna.

No domingo passado cerca de três dezenas de elementos do Corpo de Intervenção da PSP do Porto ter-se-ão por isso recusado a entrar no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, para fazer policiamento de visibilidade no jogo que ali decorria.

Um protesto idêntico ou do mesmo género deverá ter lugar no próximo dia 5 de Agosto em Aveiro, quando se disputar um jogo entre o Benfica e o Vitória de Guimarães.

