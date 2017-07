De Abrantes a Gibraltar, a pedalar "com Pedrógão no coração"

Para Nuno Gomes e Daniel Simões, pedalar sobre duas rodas não é propriamente uma novidade. Desde 2014 que os dois amigos abrantinos partem à aventura, em bicicleta de BTT, ligando a cidade da região Centro aos quatro cantos de Portugal – Sagres, Caminha, Vila Real de Santo António e Rio de Onor, em Bragança – num projecto a que chamaram “Abrantes na Diagonal”. Mas desta vez, o destino é além-fronteiras: Gibraltar, o pequeno território britânico na ponta sul da Península Ibérica. E o objectivo é atingi-lo em apenas 24 horas.

“De Abrantes a Gibraltar com Pedrógão no coração” é o lema do passeio, que desta vez assume uma vertente solidária. Com partida marcada para quarta-feira, 26 de Julho, logo pelas 00h00, Nuno e Daniel decidiram vender cada um dos 555 quilómetros do percurso por um valor simbólico de dez euros. Os atletas pretendem assim angariar 11 mil euros, com o valor a revertar para as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, que matou 64 pessoas em Junho, ferindo outras centenas e causando prejuízos avultados.

“A ideia desta acção solidária surgiu de forma espontânea durante um dos treinos”, explicou ao PÚBLICO Nuno Gomes, professor de Matemática e um dos atletas. “Achámos que deveríamos acrescentar a vertente solidária às nossas aventuras de bicicleta, sentimos que nos faltava essa dimensão”, contou Nuno Gomes.

Foi durante uma dessas aventuras, na ligação entre Vila Real de Santo António à cidade de Abrantes que deflagrou o trágico incêndio em Pedrógão Grande. “A sucessão de perdas mortais marcou-nos profundamente”, explicou o atleta sublinhando: “Estava encontrado o motivo da nossa primeira acção solidária: as vítimas de Pedrógão”.

A ligação entre Abrantes e Gibraltar é, até ao momento, a mais longa realizada pelos dois atletas. Para se prepararem para a aventuram, tiveram de "sacrificar um pouco do tempo livre e das horas de sono", como contou ao PÚBLICO Daniel Simões, oficial do Exército no Quartel de Santa Margarida.

“Numa fase inicial cada um treinou individualmente”, explicou Daniel Simões recordando “as dezenas de vezes” que já estava a pedalar antes das 6h da manhã. À medida que o grande dia se vai aproximando, Nuno e Daniel começaram a treinar juntos, percorrendo entre 100 a 300 quilómetros diários. Para Nuno Gomes, a preparação para esta aventura também foi influenciada pelas “boas dezenas” de quilómetros que foram percorrendo ao longo dos anos. As aventuras anteriores conferiram aos atletas “experiência” e aprofundaram o “entrosamento" dos atletas "enquanto dupla”, explicou.

O objectivo está então traçado: angariar 11 mil euros. “Pensámos em localizar duas ou três famílias vítimas do incêndio e fazer directamente a entrega dos donativos, mas logo surgiu o dilema de que há outras famílias a viver ao lado, que se iriam questionar o porquê de o donativo não ser entregue a elas também”, explicou o oficial do Exército.

Assim, o dinheiro será entregue à Câmara Municipal de Pedrógão, que depois se encarregará de distribuir a verba pelas pessoas afectadas.

Até ao momento, Nuno e Daniel já angariaram 8500 euros. “Grande parte proveniente do sector empresarial”, como da Sofalca, NOESIS, Casal da Coelheira, Mitsubishi entre outros, esclareceu Nuno Gomes. Contudo, alguns dos donativos também partiram de particulares. “Pessoas que abordamos na nossa família, nos nossos empregos ou dos nossos vizinhos”, acrescentou Daniel.

Porém, ainda é possível comprar os quilómetros que os atletas se prepõem a pedalar. Os interessados em apoiar esta acção solidária podem adquirir um cartão quilómetro através da página do Facebook ou transferir o valor correspondente ao número de quilómetros que pretende comprar para a conta da Câmara Municipal de Pedrógão (IBAN: PT50001800000604424302177), destinada ao apoio das famílias afectadas pelo incêndio.

A dupla abrantina diz que o feedback que têm recebido é muito positivo. “As pessoas estão interessadas em apoiar esta causa. Pedrógão vai receber uma quantia generosa e nós sentimo-nos bem”, declarou Nuno Gomes. Os donativos têm também chegado de outros países, como do Brasil, França ou Espanha.

E como quem pedala por gosto não cansa, depois de regressarem à cidade de Abrantes, Nuno e Daniel vão pedalar dali até Pedrógão Grande no dia 30, para fazerem a entrega do donativo. Os dois atletas convidam todos aqueles que andem de bicicleta – “não só os de Abrantes, mas também aqueles das terras por onde vamos passar” – a juntarem-se para a entrega do dinheiro angariado com a acção solidária.

