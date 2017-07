Mais um dia de chamas e de povoações evacuadas

Quando a noite começava a cair, ainda eram muitas as notícias sobre incêndios que deflagravam no país. Sucediam-se relatos de estradas cortadas, de chamas que ameaçavam casas e de aldeias evacuadas em vários pontos do país. Ao final do dia desta terça-feira, em Setúbal, as chamas ameaçaram casas, prédios e um hotel, tendo sido mesmo necessário evacuar o hotel, um infantário e cerca de uma centena de casas na Reboreda.

Em Mação, onde o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao início da noite para acompanhar o combate às chamas e "dar um abraço ao quartel dos bombeiros voluntários", a situação era considerada preocupante, com “aldeias em perigo e casas a arder”, relatava o presidente do município, acrescentando que já foram evacuadas mais de uma dezena de aldeias, num total de cerca de 200 pessoas, e que desde domingo já arderam 10 mil hectares no concelho.

Aos jornalistas, Marcelo desvalorizou relatos de descoordenação no combate às chamas: "É um trabalho muito difícil. É um trabalho muito ingrato. Basta que o vento mude para ter de ser tudo repensado e ter de se passar da ofensiva à defensiva".

"É preciso acorrer a várias povoações. É uma área imensa, muito dispersa", acrescentou.

O concelho de Mação foi atingido por um incêndio que teve origem no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco), no domingo, e que chegou também a Proença-a-Nova. As altas temperaturas, o vento, e aldeias dispersas (que implicavam também dispersão de meios), num incêndio com várias frentes, motivaram preocupações em Mação (freguesias de Mação, Carvoeiro, Cardigos e Envendos). Durante a tarde, também por causa do fogo, foi preciso tirar cerca de 70 pessoas de casas, na freguesia de Belver, no concelho de Gavião, Portalegre.

Ao final do dia desta terça-feira, alguns dos distritos considerados mais preocupantes eram Castelo Branco e Santarém. O combate ao incêndio de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, estava a ser difícil, sobretudo em Perdigão e Vilas Ruivas, localidade que foi mesmo evacuada.

E várias estradas foram cortadas, não só nos distritos de Santarém e Castelo Branco, mas também de Setúbal e Aveiro. Setúbal foi, aliás, mais um distrito do país fortemente atingido pelas chamas. Familiares de moradores na zona do incêndio disseram à agência Lusa que o fogo estava relativamente próximo do hospital da Luz, de algumas moradias e de uma bomba de gasolina na EN 10, que está cortada ao trânsito, mas a Autoridade Nacional da Protecção Civil disse não ter informação de qualquer zona sensível que esteja na linha de fogo.

Ao início da noite desta terça-feira, a Protecção Civil Municipal de Setúbal apelava à população da Quinta dos Vidais e da Reboreda para abandonar o local devido à proximidade do fogo. "Apelamos à população para se dirigir para zonas de menor risco, designadamente para a avenida Luísa Todi, ou outras", disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil Municipal.

