Equipa do Nacional retida em Lisboa após encerramento do aeroporto da Madeira

A equipa de futebol do Nacional ainda não conseguiu chegar à Madeira, depois de ter defrontado o Cova da Piedade, no domingo, uma vez que o aeroporto internacional Cristiano Ronaldo tem estado encerrado devido aos ventos fortes.

No domingo, após o jogo com o Cova da Piedade (derrota por 3-2), a equipa madeirense empreendeu viagem para a Madeira, mas o aeroporto estava encerrado, pelo que o comandante do avião decidiu regressar a Lisboa.

Na segunda-feira, nova tentativa, tendo, desta feita o comandante decidido aterrar no Porto Santo, onde o avião ficou a aguardar melhoras nas condições climatéricas, mas, após uma hora, o avião regressou a Lisboa.

Segundo o assessor de imprensa alvinegro, Saturnino Sousa, "a terceira tentativa para voltar à ilha está marcada para as 15h20 de hoje", isto após mais "algum tempo de espera e dificuldades maiores no reagendamento da viagem e na proteção dos passageiros", revelou.

