Homem armado com faca ataca polícia em enclave espanhol de Melila

Pelo menos um polícia ficou ferido vítima de um ataque de um homem armado com uma faca "de grandes dimensões", durante a manhã desta terça-feira. O incidente ocorreu no enclave espanhol de Melila, no norte de África. A notícia é avançada pelo jornal El País que cita fontes das autoridades locais.

O incidente foi registado às 7h45 locais (6h45 em Lisboa), quando um homem entrou a correr, gritando "Allahu Akbar" ("Alá é grande!"), com uma faca nas mãos. Às autoridades presentes no local agiram de imediato e para já confirma-se apenas o ferimento num dos agentes, que precisou de assistência médica numa das mãos. No seu Twitter, o ministro espanhol do Interior, Juan Ignacio Zoido, já confirmou a detenção do suspeito.

La @policia ha detenido a un hombre que atacó con un cuchillo a los agentes en el paso fronterizo de Beni Enzar, uno de ellos herido leve. — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) July 25, 2017

Ainda não foram adiantados pormenores da sua identidade, mas o El País escreve que a sua nacionalidade "poderá ser marroquina". A polícia nacional já abriu uma investigação, mas descarta a possibilidade de o suspeito ter ligações a um grupo terrorista.

