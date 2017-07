Sucesso da biblioteca no Cinema Europa leva ao aumento de lugares

Com as portas abertas há apenas três meses, as visitas à Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa não têm parado de aumentar. Face a este sucesso, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique vai acrescentar mais 20 lugares sentados, no que resulta num total de 48 lugares.

PUB

A biblioteca, que abriu na data em que se assinala o Dia Mundial do Livro, 23 de Abril, registou em apenas seis dias 4149 visitas, o que resulta numa média diária de 692 entradas, segundo o comunicado divulgado nesta terça-feira pela junta. Durante estes seis dias inscreveram-se 167 utentes.

Nos meses seguintes, com especial destaque para o mês de Maio, no qual foram contabilizadas 7534 entradas, foi registada uma subida significativa das visitas. A procura dos portáteis disponíveis na sala de leitura aumentou também ao longo destes primeiros meses.

PUB

Iniciativas como peças de teatro infantis de entrada livre, concertos, leituras de poesia e apresentações de livros têm contribuído para este aumento no número de visitas, adianta a junta. No início deste mês, decorreu neste espaço um curso de Verão da Academia Portuguesa da História que incidiu sobre a freguesia de Campo de Ourique.

Em declarações à Lusa no passado mês de Abril, Pedro Cegonho, presidente da Junta de Campo de Ourique, afirmou que o "objectivo é que este seja um verdadeiro centro cultural de base local, muito ligado ao bairro, apesar de continuar integrado na rede de bibliotecas municipais de Lisboa, em que o catálogo continuará a ser disponibilizado em todas as bibliotecas da cidade”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O espaço cultural que ocupa o antigo Cinema Europa está dividido em três secções que incluem uma biblioteca, uma ludo-biblioteca para crianças e jovens até aos 16 anos e uma sala polivalente. A área dedicada aos jovens, que inclui jogos e consolas, já teve desde a abertura 3602 visitas.

O Cinema Europa começou a ser restruturado em 2010 e deu lugar à Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa que o ocupa actualmente.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB