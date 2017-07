"Pirilau" de São João da Madeira foi mesmo destruído

O elemento arquitectónico, conhecido como “pirilau”, na Praça Luís Ribeiro, em São João da Madeira, começou a ser demolido esta terça-feira. A demolição, que só estava prevista para daqui a dois dias, deverá estar concluída até 25 de Agosto.

A demolição surge no âmbito das obras de requalificação do centro da cidade. A proposta, apresentada no início deste ano, inclui a destruição do elemento arquitectónico com quase 25 anos, a reposição de vias de trânsito automóvel e a colocação de árvores.

Texto editado por Ana Fernandes

