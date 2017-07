Ronaldo admite que vai continuar em Madrid

Cristiano Ronaldo deverá continuar no Real Madrid. É pelo menos esse o cenário que o internacional português admite em declarações ao jornal espanhol Marca.

“Vencer títulos importantes com o meu clube no último ano foi óptimo, o mesmo em relação aos títulos individuais. Não me importo de o repetir”, afirmou à Marca.

O jornal espanhol sublinha e interpreta o “repetir” de Ronaldo como a garantia que faltava de que o avançado do Real Madrid não vai abandonar o clube e já "só pensa em branco, no branco madrileno".

A especulação da saída de Ronaldo do clube de Florentino Pérez começou pouco depois de Ronaldo ter sido acusado pelo fisco espanhol de quatro delitos de fuga aos impostos. Estes actos terão sido cometidos entre 2011 e 2014 e corresponderão a uma fraude fiscal no valor 14,7 milhões de euros.

Pouco depois da polémica, o português terá dito que não queria ficar em Espanha, por estar “triste e muito chateado”. O mesmo jornal espanhol escreveu que Ronaldo teria garantido aos seus colegas que não havia “marcha atrás”. O presidente do clube madrileno já tinha garantido que não admitia uma eventual saída.

“Nem eu nem ninguém do Real Madrid concebemos que ele saia”, declarou o dirigente desportivo ainda no final de Junho.

