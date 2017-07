João Sousa bate colombiano Santiago Giraldo em Gstaad

Três meses depois da última vitória, João Sousa voltou a ganhar um encotro no ATP World Tour. O número um português pôs fim ao jejum em Gstaad, torneio suíço onde foi quarto-finalista em 2015, ao derrotar o colombiano Santiago Giraldo (99.º do ranking), com um duplo 6-3. Esta foi a 15.ª vitória de Sousa esta época e primeira desde que ganhou a ronda inicial de Roland Garros, nos últimos dias de Maio, tendo nas derradeiras semanas vindo a queixar-se de uma pequena lesão no dedo indicador da mão direita.

“Desde o princípio que senti-me muito bem, muito agressivo, muito fiel ao meu estilo de jogo. Por isso, acho que fiz um excelente encontro, apesar de ter tido algumas dificuldades que consegui ultrapassar muito bem; o dedo ainda não está a cem por cento e a situação meteorológica que fez com que parássemos uma vez. Ter parado e voltar à mesma linha de jogo e intensidade nem sempre é fácil, mas estive muito bem nesse capítulo e essa boa mentalidade e essa intensidade foi o que me levaram à vitória de hoje frente a um jogador muito perigoso que, aliás já me tinha vencido em terra batida”, explicou Sousa que perdeu apenas um dos 24 pontos disputados com o seu primeiro serviço.

O vimaranense de 28 anos, actual 61.º na tabela ATP, defronta na segunda ronda do J. Safra Sarasin Swiss Open o vencedor do duelo desta terça-feira, entre o brasileiro Thomaz Bellucci (66.º), campeão aqui em 2009 e 2012, e o suíço Henri Laaksonen (95.º).

No Challenger de Tampere, Pedro Sousa (156.º) é o primeiro cabeça de série número um, o que acontece na sua carreira pela primeira vez em provas desta categoria. Na estreia no torneio finlandês, o agora número dois português venceu o estónio Vladimir Ivanov (407.º), em 56 minutos: 6-1, 6-2. O segundo adversário de Sousa é o veterano brasileiro André Ghem (321.º).

Noutro challenger, em Praga, João Domingues (195.º) também passou a ronda incial do torneio checo, onde é o nono favorito, eliminando Vit Kopriva (429.º), por 6-3, 7-6 (16/14), após anular seis set-points no segundo set.<_o3a_p>

