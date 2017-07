Não te esqueças do carregador!

É tempo de fazer as malas! Finalmente o merecido descanso.

PUB

O problema maior no empacotar para férias é a escolha. Que tecnologia? Que gadgets? O que levar dentro da minha nova e versátil mala de viagem com rodas todo terreno, suporte de tabletincorporado, estação de carregamento com 2 portas USB, painéis resistentes ao impacto e tudo o aquilo que nós (não) precisamos para viajar em grande estilo tecnológico. Esta minha nova mala vem até com sensores de localização e detector de proximidade. Um gadget para levar os gadgets.

Depois da roupa e dos chinelos, tudo muito bem dividido e arrumado, o espaço restante dá apenas para três telefones, dois meus e um da minha mulher. Não vá alguém ligar da Universidade...

PUB

O router, que nos permite “trazer a internet”, como diz o Simão. Uma semana de dados móveis é demasiado.

Dois iPads. Talvez não seja necessário levar o Kindle... veremos se no final ainda sobra espaço. Uma máquina fotográfica e a Go-Pro, claro. Convém não esquecer os carregadores para tudo isto. E os fones. Música para todos! Os meus, os da minha mulher, os do Simão com o Homem-Aranha e os da Joana com a Frozen. Mais piroso não podia ser!

Usamos o Maps na estrada e controlamos a temperatura do ar e a temperatura da água para onde vamos com uma nova app que descarreguei antes da viagem.

O Spotify já toca no carro! A meio da viagem olhamos para o Zomato na tentativa de encontrar um restaurante de petiscos.

Almoço feito, lá chegamos à casa que alugámos. E deixem-me que vos diga, é bastante pitoresca. As fotografias que estavam no Airbnb não nos enganaram.

Já na praia, enquanto leio as últimas novidades no Flipboard, a mais pequena é picada por um peixe aranha. Lá se fez o download de uma app que nos indicou que farmácias encontrar e onde.

Há noite depois de um pouco de Netflix, vemos os pequenos vídeos que fizemos com o Boomerang e contamos os likes no Instagram e no Facebook.

E depois, dormir. Dormir bem para recarregar baterias, as nossas e as da parafernália tecnológica porque amanhã é outro dia e a dependência mantém-se.

O autor escreve em desacordo ortográfico.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Director do IADE - Universidade Europeia

carlos.rosa@universidadeeuropeia.pt

PUB

PUB