Vítimas de Pedrógão: Perito pede “serenidade” e rejeita “listas casuísticas pessoais”

O director da Faculdade de Medicina de Coimbra e membro do Conselho Científico do Tribunal Penal Internacional, Duarte Nuno Vieira, apela a que se mantenha a “serenidade” em relação ao número de vítimas da tragédia de Pedrógão Grande.

“O momento deve ser de muita calma e tranquilidade, e devem evitar-se especulações feitas com base em inquéritos feitos por pessoas não qualificadas, por iniciativa individual e que não passam de casuísticas pessoais”, afirma ao PÚBLICO o antigo presidente do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses.

“Temos entidades altamente qualificadas para fazer este levantamento e identificação, não há motivos para colocar em causa estas informações”, acrescenta.

O número de 64 vítimas mortais foi fixado com base em igual número de cadáveres recolhidos nos concelhos abrangidos pelo incêndio e identificados e autopsiados pelo Instituto de Medicina Legal de Coimbra, diz Duarte Nuno Vieira, referindo informações obtidas junto destes serviços. E admite como muito provável que a vítima de um atropelamento em pleno incêndio venha a ser contabilizada naquela lista.

Este perito explica que, sempre que existe uma morte não natural, o corpo encontrado é removido e levado para um gabinete médico-legal, onde aguarda a ordem do Ministério Público para proceder, ou não, à autópsia. “É o Ministério Público que tem o poder de ordenar ou dispensar a autópsia, tal como é o Ministério Público que pode determinar se há ou não segredo de justiça”, sublinha.

Questionado sobre se, em caso de muitas vítimas mortais de uma catástrofe, o Ministério Público poderia ordenar autópsia a uns corpos e não a outros, Duarte Nuno Vieira considera que tal é “altamente improvável” ou mesmo praticamente impossível.

Em Portugal, não existe uma legislação específica para determinar em concreto quais as condições em que se contabilizam as vítimas mortais de uma tragédia, mas Duarte Nuno Vieira não vê grande problema nisso: “Se alguém vier a falecer mais tarde, no hospital, em circunstâncias que derivam da tragédia, em que haja um encadeamento anátemo-clínico, um nexo de causalidade, deverá ser incluído na lista”, afirmou ao PÚBLICO.

