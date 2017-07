Não quero viver numa Venezuela “bolivariana”

Qual é o país qual é ele, onde tudo o que de mau acontece, e é notícia (porque o que não se sabe, não existiu), onde a incompetência, a corrupção e o nepotismo são sempre e apenas fruto da ingerência externa que tenta boicotar um governo progressista? Qual será esse país? Talvez a Venezuela…?

Bom… o vergonhoso assalto a Tancos acredita-se poder ter sido obra e encenação de forças externas poderosas para desestabilizar o Governo progressista, a incompetência da protecção civil nos incêndios dramáticos, tem mãozinha da ressabiada direita, pelo menos nas noticias que a divulgam. Qualquer jornalista que aborde esses podres, é um pafioso a abater. Entretanto, essa mesma protecção civil proíbe o pessoal do terreno de falar e… aceita-se!

Está bem, não estamos no nível da Venezuela e não queremos lá chegar. No entanto, se pensarmos na simpatia dos partidos que apoiam o Governo actual têm por aquele regime, que até tiveram o desplante e a desfaçatez de organizar uma caricata manifestação de apoio à “revolução bolivariana” recentemente em Lisboa, presumo que, para eles, ficarmos iguais à Venezuela seria positivo. Para mim, não. Não quero viver num país como a Venezuela “bolivariana”!

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

As culpas de Tancos

Tanto quanto aprendi em mais de 3 anos de tropa o comandante de um quartel é responsável por tudo o que se passa lá dentro. No caso de Tancos os paióis de armas e munições estavam à guarda rotativa de cinco quartéis, situação estranha que será pelo menos da responsabilidade do Chefe do Estado-Maior do Exército. E foi ele que de imediato suspendeu de funções os 5 comandantes dos 5 quartéis.

Nunca se soube como é que tanto material saiu dos paióis por um buraco na vedação que distava 500m. Soube-se porém que os paióis não tinham portas blindadas nem vídeovigilância, nem rondas com armas carregadas e que o roubo se deu num período de 20 horas sem rondas.

Mas agora o Chefe do Estado-Maior do Exército readmitiu os 5 comandantes embora tenha retirado as armas e munições para outros paióis noutras paragens mais seguras. Significa isto que para o Exército não há responsáveis pelo que aconteceu, nem sequer o comandante que deixou decorrerem 20 horas sem rondas!

Carlos Anjos, Lisboa

A saúde em Odivelas

Em Odivelas, há cerca de 20 anos que existe um terreno no Bairro Abreu Lopes, que foi doado pela Câmara de Loures ao Ministério da Saúde (quando Odivelas ainda fazia parte do concelho de Loures). Esse terreno foi destinado à construção de um centro de saúde para servir a freguesia de Odivelas. Entretanto, Odivelas passou a concelho há mais de 18 anos e o prometido centro de saúde nunca foi construído. Isto, apesar de ao longo dos últimos 18 anos, a população o reclamar tanto ao poder central como à Câmara de Odivelas. E de, nos períodos eleitorais, o PS vir prometer de novo a dita construção. Note-se, que a Câmara de Odivelas é gerida pelo PS, desde que Odivelas passou a concelho. Parece mentira, mas é uma triste verdade.

Arlindo De Jesus Costa, Odivelas

