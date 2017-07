Tsipras: "Tenho uma perspectiva muito diferente da que tinha quando cheguei"

O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, acredita que “o pior já passou” no seu país. O líder grego confessa esta segunda-feira numa entrevista ao Guardian que tem agora “uma perspectiva muito diferente do que a que tinha inicialmente”, quando há dois anos e meio chegou ao Governo sem “experiência, nem noção de quão grandes seriam as dificuldades no dia-a-dia”. Por isso, assume, cometeu “grandes erros”, e cita como exemplo “a escolha de pessoas para lugares-chave”, da qual se arrepende, sem dizer nomes.

Tsipras garante ainda que a saída do euro e, por arrasto, da União Europeia nunca esteve em cima da mesa. “Sair da Europa e ir para onde? Para outra galáxia?”, questionou o primeiro-ministro grego. “A Grécia faz parte da Europa. Sem ela, como seria a Europa? Perderia uma parte importante da sua História e do seu património”, sublinha o governante grego.

Por outro lado, garante que “a economia está a crescer”. “Lentamente, lentamente. Mas o que ninguém acreditava que poderia acontecer, vai acontecer. Vamos tirar o país da crise. E é isso que, no final, será avaliado [pelos gregos]”, sublinha.

Apesar de não ter referido Yannis Varoufakis como um “erro de casting”, Tsipras não poupou críticas ao antigo ministro das Finanças. “Talvez chegue o momento em que certas verdades serão ditas. Quando chegarmos ao ponto de analisar o que ele apresentou como plano B, um plano tão vago que nem valia a pena discutir. Era simplesmente fraco e ineficaz.”

Além disso Tsipras desmistifica ainda a ideia de que Varoufakis seja um opositor do ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble. “Eu acho que [Schäuble] é o alterego dele. Ele adora-o. Ele respeitava-o e ainda respeita muito.”

Para o líder grego, a recuperação do país acontecerá “em Agosto de 2018, quando, após oito anos, a Grécia sair do programa de assistência e da supervisão internacional”. “No clima negativo que ainda se sente hoje, isso é uma coisa que o grego da classe média não acredita”, acrescenta.

"Se forem às ruas perguntar sobre este governo, muitos poderão chamar-nos de mentirosos, mas ninguém vai dizer que somos corruptos, que não temos honra ou que pusemos as mãos nos bolsos dos gregos", assevera.

