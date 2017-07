Comissão conclui que Câmara de Lisboa podia ter sido mais activa nas obras da Segunda Circular

Os técnicos da Câmara Municipal de Lisboa deviam ter tido um papel mais activo durante a elaboração do projecto para a Segunda Circular, concluiu a comiss��o que auditou todo o processo. O relatório da auditoria, conhecido na semana passada, confirma que a empresa que fez o projecto de pavimentação era também fornecedora de um dos materiais propostos. E que essa empresa – Consulpav – “limitou ou condicionou” os empreiteiros interessados na obra, devido à forma como prestou esclarecimentos sobre o referido material.

Mas no relatório está também implícita uma crítica à actuação da câmara. Nas recomendações finais, a comissão sugere que, de futuro, “os quadros técnicos da CM Lisboa que detenham experiência profissional e conhecimentos bastantes (…) tenham uma participação nos processos que não se limite à de aceitação, sem crítica técnica e processual, do que sejam as propostas feitas pelos projectistas contratados”. Os três membros da comissão – um engenheiro e duas juristas – defendem que a autarquia deve ir “analisando criteriosamente e contrapondo com fundamento as opções e concepções que lhe são apresentados”.

“Mesmo quando as questões de prazos e custos, e acontece muitas vezes, se tendem a sobrepor ao período de razoabilidade que deve estar associado ao da elaboração dos projectos”, continua o relatório, “deve caber ao dono da obra [a câmara] a capacidade de não aceitar tudo o que lhe é proposto”.

O projecto para a requalificação da Segunda Circular foi elaborado pela empresa Coteprol, que por sua vez contratou a Consulpav para desenhar um projecto de pavimentação. Nele, a Consulpav estabelecia que devia ser usada uma mistura betuminosa com um material – o RAR – que a própria empresa comercializava. Foi por causa disto que, em Setembro, Fernando Medina decidiu cancelar a empreitada, alegando haver suspeitas de eventual conflito de interesses.

A auditoria agora conhecida concluiu que foi a Coteprol que contratou a Consulpav e que não houve qualquer relação directa entre esta última e a autarquia. Entende a comissão da auditoria que “poderia, naquela fase crucial do processo – ou seja, na de selecção, em projecto, da opção do tipo de pavimento – ter havido uma reflexão técnica e de gestão alargada”.

Até porque uma outra empresa, a Viaponte, contratada pela câmara para analisar o projecto da Coteprol, levantou dúvidas quanto à utilização do RAR. “A urgência com que todo o processo decorreu”, lê-se no relatório da auditoria, “terá justificado com que se considerasse que as questões elencadas estariam plenamente verificadas”. E, lê-se no ponto seguinte, “quando a câmara contratou um projectista como a Coteprol, conceituada e com larga experiência em projectos rodoviários, terá delegado nos seus especialistas a responsabilidade de elaboração de um projecto” que, entre outras coisas, “assegurasse que não previa soluções que conduzissem à convergência em determinados produtos ou marcas”.

Quando algumas empresas pediram esclarecimentos sobre o material e alegaram que o mesmo só era vendido em Portugal pela Consulpav, o júri do concurso público respondeu com as informações que lhe foram transmitidas pela própria empresa. Algo que a comissão responsável pela auditoria critica, mas que a câmara justifica com “as competências e responsabilidades legalmente atribuídas aos técnicos que subscrevem os projectos”. “Caso um dono de obra se substituísse ao projectista no esclarecimento de aspectos técnicos do projecto, este último imporia, legitimamente, renunciar à autoria do mesmo”, argumenta a autarquia.

