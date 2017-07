No tributo a Chester Bennington, Linkin Park recordam que “os demónios estiveram sempre presentes”

A banda norte-americana Linkin Park partilhou esta segunda-feira uma mensagem nas redes sociais em homenagem ao seu vocalista, Chester Bennington, que morreu na semana passada, aos 41 anos. "Estamos de coração partido. As ondas de luto e de negação ainda atingem a nossa família à medida que tentamos processar o que acotneceu", lê-se na publicação.

O corpo de Bennington foi encontrado na passada quinta-feira na residência do cantor, em Los Angeles, estado norte-americano da Califórnia. "Tocaste tantas vidas, talvez mais do que te apercebeste. Nos últimos dias, temos visto grandes manifestações de amor e apoio, tanto públicas como privadas, vindas de todo o mundo”, lê-se no texto.

Chester Bennington era casado e tinha seis filhos. “A Talinda e a sua família agradecem e querem que o mundo saiba que foste o melhor amigo, filho e pai; a família nunca mais estará completa sem ti", diz a publicação.

Em 2011, à revista musical Kerrang!, em 2011, o vocalista dos Linkin Park já tinha admitido o peso de um passado de álcool e drogas, revelando ainda que tinha sido vítima de abusos sexuais por parte de um rapaz mais velho, quando tinha sete anos. “Estamos a tentar lembrar-nos que os demónios que te levaram sempre estiveram presentes. Afinal, foi a forma como cantavas sobre esses demónios que fez com que todos se apaixonassem por ti", continua a banda.

No fim da publicação, os Linkin Park acrescentam uma hiperligação para um site de homenagem ao cantor, que destaca os contactos de uma linha de prevenção do suicídio.

Um porta-voz do delegado de saúde de condado de Los Angeles, citado pela AP, afirma que a morte de Bennington continua a ser investigada, qualificando-a como um "aparente suicídio", mas sem revelar pormenores.

Para além da banda de rock Linkin Park — de que fazia parte desde 1999, três anos depois da fundação —, o cantor integrou também outros projectos como os Stone Temple Pilots, Grey Daze e Dead by Sunrise. Chester Benington participou de forma breve, enquanto actor, num dos filmes da saga de terror Saw, em 2010.

