A Guerra dos Tronos: George R.R. Martin admite dois novos livros em 2018

O escritor norte-americano George R.R. Martin aludiu à possibilidade de publicar em 2018 não um mas dois novos livros de A Guerra dos Tronos, aumentando o apetite dos fãs que vêm esperando pelo próximo capítulo da saga desde 2011.

Martin, cujos livros As Crónica de Gelo e Fogo (A Song of Ice and Fire) foram adaptados para televisão pela HBO, está neste momento a escrever Winds of Winter, que prossegue a narrativa interrompida em A Dança dos Dragões (A Dance With Dragons).

“Ainda estou a escrever, ainda me faltam meses (quantos? Boa pergunta), tenho dias bons e tenho dias maus, e é tudo o que me apetece dizer, escreveu Martin no seu blogue, grrm.livejournal.com, durante o fim-de-semana.

“Penso que terão um novo livro de Westeros da minha autoria em 2018… e quem sabe, talvez dois. Uma pessoa pode sonhar…”, escreveu.

A sétima temporada da série televisiva, que estreou este mês, já avançou para lá do que foi escrito nos livros publicados por Martin até ao momento.

Tem sido noticiado, de forma contraditória, que Winds of Winter ainda não começou a ser redigido, ou que na verdade já terá sido terminado mas que o autor adiou a entrega. Martin vem agora dizer que ambas as teorias são “igualmente falsas e igualmente idiotas”.

A Guerra dos Tronos conta a história de um longo conflito entre famílias, ao longo de várias gerações, pelo controlo do Trono de Ferro, que controla os sete reinos de Westeros.

Martin tem sido criticado por muitos fãs da saga pelo tempo que tem levado para publicar Winds of Winter. Ao mesmo tempo, o autor está a escrever a história, em duas partes, dos reis da casa Targaryen, e que o primeiro tomo deverá ser publicado no final de 2018 ou em 2019.

Quanto à série televisiva da HBO, esta deverá terminar definitivamente em 2018 com a revelação de quem se sentará finalmente no Trono de Ferro.

