Palavras, expressões e algumas irritações: turismo

A palavra “turismo” vem descrita assim num dicionário comum: “Actividade que consiste em viajar por razões de lazer ou de descanso ou com fins culturais.” Exemplo: “Fazer turismo na Europa.”

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, Portugal vai receber mais de 21 milhões de turistas durante este ano. Até Abril, foram ultrapassados os 5,3 milhões, sem se contabilizar ainda o “turismo religioso” que a visita do Papa Francisco em Maio dinamizou.

“Turismo” também se define por “conjunto dos serviços profissionais, económicos, culturais e outros relacionados com essa actividade”. Por cá, comemora-se os dez anos do Turismo de Portugal, que em 2007 passou a agregar os vários organismos relacionados com este importante sector económico. No final de Junho, assinalou-se em Coimbra a primeira festa prevista para 2017, com mais de duas centenas de profissionais a desenhar um logótipo vivo da instituição.

Nesta altura do ano, também são muitos os portugueses que “fazem turismo”, ou seja, tornam-se “turistas”. Os mais snobs, no entanto, preferem intitular-se “viajantes”. Mas a definição não é muito diferente: “Pessoa que viaja, por gosto ou por necessidade, para locais mais ou menos distantes.”

No ano passado, visitaram Portugal 19,1 milhões de turistas. A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, disse ao Diário de Notícias: “O objectivo é crescer 10% em relação a 2016. Neste momento, estamos a crescer acima da meta estabelecida na Estratégia Turismo 2027, na qual tínhamos definido um crescimento anual de 8%.”

Nem a todos os “indígenas” agrada a presença de tantos turistas estrangeiros ao longo do ano, sobretudo em Lisboa e Porto. Se é um desses portugueses, “fuja” de vez em quando para a região Centro, que bem necessitada está de um impulso de economia. E de vida. Boas viagens.

A rubrica Palavras, expressões e algumas irritações encontra-se publicada no P2, caderno de domingo do PÚBLICO

