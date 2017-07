Polícia encontra oito mortos em atrelado no Texas

A polícia norte-americana encontrou 30 pessoas num atrelado em San Antonio, no Texas, sem quaisquer condições apesar das altas temperaturas – e ainda oito mortos. O condutor foi detido.

A polícia foi informada por um empregado do supermercado Walmart, que foi estranhou ter sido abordado por volta da meia-noite de sábado por alguém que lhe pediu água. Depois de levar água, chamou a polícia e pediu para se verificar se estava tudo bem.

Quando a polícia chegou, encontrou as pessoas no interior do atrelado sem quaisquer condições ou ar condicionado apesar das altas temperaturas, que durante o dia ultrapassaram os 38 graus.

Investigadores viram entretanto imagens das câmaras de vigilância mostrando outros veículos que tinham, antes, levado algumas pessoas do atrelado.

“Este é um crime de tráfico de pessoas”, declarou o chefe da polícia, William McManus, citado pelo Los Angeles Times. “É uma tragédia horrível.”

Dezassete destas pessoas estão em estado crítico e 13 em estado grave, segundo a estação de televisão CNN. Pelo menos duas das vítimas são crianças em idade escolar. "Temos muita sorte de não termos encontrado todas as 38 pessoas que estavam fechadas no veículo mortas", disse o chefe dos bombeiros, Charles Hood.

A polícia está a realizar buscas na zona depois de algumas pessoas terem fugido.

