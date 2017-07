Mais um opositor detido e uma greve de dois dias enquanto Maduro canta Imagine

Os que combatem Nicolás Maduro, Presidente da Venezuela, e os seus planos para forçar eleições a 30 de Julho e instalar uma nova assembleia constituinte não param. Depois da greve de 24 horas na semana passada e de confrontos no sábado, a oposição agendou mais uma paralização para quarta e quinta-feira. Acusa Maduro de fazer da Venezuela uma ditadura e de ter arrasado a economia do país.

A nova assembleia que o Presidente venezuelano quer criar, e cujas regras eleitorais foram desenhadas para garantir uma maioria do governo, pode reescrever a Constituição, ignorando, naturalmente, quaisquer contributos da oposição e alimentando a deriva autoritária de Nicolás Maduro.

Os confrontos de sábado, que duraram horas, ocorreram quando militares da Guarda Nacional lançaram gás lacrimogéneo sobre os milhares de manifestantes que se reuniram frente ao edifício do Supremo Tribunal, controlado por Maduro, para apoiar os 13 magistrados alternativos propostos pela oposição.

Entre eles está o advogado Angel Zerpa, que acabou por ser detido pelos serviços secretos venezuelanos, noticia a agência Reuters, enquanto os protestos decorriam. Esta informação foi confirmada pelo gabinete do procurador-geral, que rompeu com a administração de Nicolás Maduro e que classificou a detenção como “ilegítima”.

Também no sábado, e do lado dos manifestantes pró-Maduro, as garantias eram de paz e de luta contra o “terrorismo” da direita, palavra que Cilia Flores, primeira-dama e candidata a um lugar na nova Assembleia, foi certamente buscar aos discursos do marido.

Muitos dos manifestantes, de cara tapada, atiraram pedras e “cocktails molotov” contra as forças de segurança, equipadas com escudos antimotim e carros blindados. Muitos dos militares disparavam balas de borracha e de madeira a partir de motas.

Um violinista contra um Presidente

Entre os feridos está um músico, Willy Arteaga, de 23 anos, que ganhou popularidade ao tocar o seu violino frente às fileiras policiais, mesmo quando as manifestações lançam o caos nas ruas de Caracas. Da sua cama no hospital disponibilizou um vídeo no Twitter onde aparece com a cara magoada e de violino na mão. “Nem as balas de borracha nem os projécteis de madeira vão parar a nossa luta”, diz Arteaga. “Amanhã estou de volta às ruas.”

No YouTube, novas imagens mostram agora o violinista já em casa, dizendo que foi “vítima da forte repressão da Guarda Nacional” e convocando todos os venezuelanos para novos protestos.

O músico é um dos milhares de membros de um dos grupos que desafiam Maduro nas ruas, assim como Tyler, um jovem de 22 anos que a repórter Meredith Kohut, fotojornalista a trabalhar para o diário norte-americano The New York Times no país há já nove anos, encontrou numa das suas reportagens.

Tyler, bandeira da Venezuela à volta do pescoço, t-shirt preta a cobrir-lhe metade da cara e escudo de protecção feito em casa, era apoiante do Governo de Maduro. Hoje combate-o nas ruas, principalmente porque a situação a que o Presidente conduziu o país leva à escassez de medicamentos que já afectou (e afecta) a sua família de forma trágica – a mãe morreu por falta de fármacos, a avó piorou da hipertensão e a sua irmã mais nova, asmática, sofre todos os dias.

“Estamos a viver com fome como nunca vivemos”, disse à fotógrafa do New York Times, a quem confidenciou que a sua família só tem dinheiro para se sentar à mesa uma vez por dia, geralmente para comer apenas arroz branco. “As coisas já estão mesmo muito más e nós não vamos aceitar isto mais.”

230 mil soldados nas ruas

Mais de 100 pessoas morreram e milhares ficaram feridas ou foram detidas desde que em Abril se intensificaram as manifestações contra Maduro e as suas políticas que, segundo a oposição, põem em causa a democracia.

Maduro, o Presidente de 54 anos que sucedeu a Hugo Chávez, denomina-se o porta-estandarte da esquerda internacional, lembra a Reuters, rotulando os seus opositores de “terroristas” de direita. Diz-se vítima de uma tentativa de golpe de Estado que merece o apoio dos Estados Unidos e da imprensa estrangeira.

O Presidente Donald Trump já ameaçou a Venezuela com sanções económicas mas Maduro parece pouco disposto a recuar, tendo já anunciado que, no dia marcado para as eleições, o próximo domingo, estarão nas ruas mais de 230 mil soldados para garantir a segurança de todos aqueles que quiserem votar.

No sábado à noite, escreve ainda a agência de notícias, Maduro foi à televisão para assegurar que “em oito dias” haverá assembleia constituinte e ainda teve tempo para cantar Imagine, de John Lennon.

Dizendo-se preparado para “qualquer cenário”, o Presidente acrescentou que via com bons olhos um encontro com o seu homólogo norte-americano: “Gostaria de ter boas relações com Donald Trump, de lhe apertar a mão, conversar, e de lhe dizer que estamos no século XXI e não nos tempos do colonialismo.”

