Taça da Liga marca regresso das provas oficiais

Há algumas semanas que as férias chegaram ao fim para os clubes portugueses e hoje 14 emblemas já vão disputar jogos “a doer”, com o regresso das competições profissionais: a primeira fase da Taça da Liga deixará metade desses clubes já afastados da prova. Esta etapa da competição ainda só envolve emblemas da II Liga, incluindo os recém-despromovidos Arouca e Nacional. A Oliveirense, de regresso ao segundo escalão após uma época de ausência, também se estreia hoje, enquanto o outro promovido, o Real, ficou isento e avançou directamente para a segunda fase.

O sorteio da primeira fase da Taça da Liga ditou um duelo entre duas equipas que até há bem pouco tempo eram adversárias na Liga NOS. A Académica, despromovida em 2015-16, recebe às 19h30 o Arouca, que desceu em 2016-17. “O Arouca tem equipa competitiva, que assumiu o objectivo de subir de divisão. É um adversário forte, mas conhecemos bem a equipa. Muitos jogadores integravam a equipa do ano passado e têm experiência da I Liga”, notou o treinador da Académica, Ivo Vieira. O técnico sublinhou ainda que a Taça da Liga não faz parte das prioridades do emblema de Coimbra: “Se me perguntarem se prefiro cair na primeira ou na segunda eliminatória da Taça da Liga e da Taça de Portugal e garantir a subida de divisão pela Académica, assino imediatamente por baixo. É assumido por toda a estrutura que não é a competição mais importante para os nossos objectivos, mas tudo faremos para dar uma boa imagem.”

Discurso semelhante adoptou Costinha, treinador do Nacional, que joga no terreno do Cova da Piedade. “Não é uma competição prioritária para nós, porque não é feita à medida de todos os clubes. É uma competição que se inicia por fases, não é como a Taça de Portugal onde todos podem jogar contra todos. Para nós é muito mais importante termos uma boa prestação no campeonato”, frisou.

No regresso às provas profissionais, a Oliveirense vai a Penafiel. “É um jogo a eliminar, por isso não nos resta alternativa senão pensar em vencer. As dificuldades serão enormes, mas estamos preparados”, garantiu o treinador Pedro Miguel.

