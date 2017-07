Primeiros golos e primeira vitória

Ao segundo jogo na fase final do Europeu feminino, a selecção portuguesa voltou a fazer história: depois da estreia absoluta diante da Espanha, a equipa nacional marcou os primeiros golos e obteve o primeiro triunfo ao bater a Escócia, neste domingo, por 2-1.

As duas selecções tinham perdido na primeira jornada do Grupo D, com Portugal a ceder perante a Espanha (0-2) e a Escócia a ser goleada pela Inglaterra (0-6). As escocesas foram as primeiras a criar perigo, com Caroline Weir a obrigar Patrícia Morais a uma grande defesa, e Lana Clelland, na recarga, a acertar no poste.

Mas a selecção portuguesa foi mais eficaz e aos 27’ colocou-se em vantagem no marcador. Dolores Silva recuperou a bola na zona defensiva, depois lançou Diana Silva que avançou pelo lado esquerdo e fez o cruzamento: Vaila Barsley falhou o corte, deixando a bola à mercê de Carolina Mendes, que perante a guarda-redes faz o 1-0.

Apesar de Portugal ter entrado bem na segunda parte, a Escócia conseguiu chegar ao empate por Erin Cuthbert. Entre quatro defesas portuguesas, a escocesa conseguiu encontrar Caroline Weir, que lhe devolveu a bola. Perante Patrícia Morais, Cuthbert restabeleceu o empate com um remate rasteiro e colocado (68’).

Porém, a selecção portuguesa reagiu bem ao golo sofrido e não demorou muito a recolocar-se na frente do marcador. Carolina Mendes ameaçou aos 70’, com um remate ao lado após excelente passe de Diana Silva. Ana Leite, acabada de entrar em jogo, fez mesmo o 2-1 aos 72’. Após excelente passe de Amanda da Costa, a jogadora portuguesa fugiu a Vaila Barsley e, perante a guarda-redes escocesa, colocou Portugal novamente em vantagem.

A pressão da Escócia aumentou e o empate esteve muito perto de acontecer aos 85’, quando Caroline Weir acertou nos ferros da baliza portuguesa após bom trabalho de Cuthbert pela direita.

Mas Portugal segurou a vantagem, comemorando a primeira vitória em fases finais do Europeu feminino nesta histórica primeira participação. A selecção nacional somou três pontos, igualando Inglaterra e Espanha, que se defrontam ainda neste domingo. Na última jornada do Grupo D, na quinta-feira, a equipa portuguesa joga contra a Inglaterra.

