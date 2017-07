Froome levou a camisola amarela até Paris

Não se esperava outra coisa e o último dia da Volta à França em bicicleta serviu para consagrar Chris Froome (Sky) como tetracampeão do Tour. O ciclista britânico levou sem quaisquer percalços a camisola amarela até Paris no último dia do Tour 2017, garantindo a sua terceira vitória consecutiva na prova e a quarta nos últimos cinco anos (não ganhou em 2014).

Com este triunfo, Froome deixou para trás o grupo dos tricampeões (Thys, Bobet e LeMond) e ficou a um triunfo dos pentacampeões (Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain), sendo que o britânico chega a esta quarta vitória na prova sem ter conquistado uma única etapa.

A última etapa, 103km a começar em Montgeron e a terminar nos Campos Elísios em Paris, era para os sprinters e, sem Cavendish, Sagan e Kittel na corrida, o holandês Dylan Groenewegen (Lotto) foi o mais forte na aceleração final, naquela que foi a sua primeira vitória numa etapa do Tour.

Na geral, Froome terminou com 54 segundos de vantagem sobre o colombiano Rigoberto Urán (Cannondale) e 2m20s sobre o francês Romain Bardet (AG2R).

Tiago Machado (Katusha), o único português no Tour 2017, chegou integrado no pelotão, no 113.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor da etapa, e terminou em 69.º da geral, a 2h43m36s de Froome.

