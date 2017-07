Benfica e Sporting campeões nacionais no atletismo

A equipa masculina do Benfica e a feminina do Sporting sagraram-se neste domingo, em Leiria, campeãs nacionais de equipas na I Divisão do atletismo, como esperado. O equilíbrio que existia nos homens no final da primeira jornada, com as duas formações da segunda circular lisboeta separadas por apenas dois pontos, acabou por ser alargado, e o Benfica chegou ao sétimo título consecutivo ao somar 153p, contra 143p do Sporting e 111p do Sp. Braga, que assim regressou aos pódios nacionais. No lado feminino o triunfo do Sporting, com 163p, foi muito mais largo e igualmente selou a sétima vitória seguida, tendo o Benfica ficado com 127p e a Juventude Vidigalense, clube de Leiria, fechado o pódio com 101p.

A nível individual os resultados obtidos no Estádio Magalhães Pessoa não foram excepcionais mas alguns atletas mostraram a manutenção de boa forma, porém não houve a obtenção de mais mínimos para os Mundiais de Londres, que decorrerão de 4 a 13 de Agosto.

O triplo salto continua a ser a prova de eleição actual do atletismo luso e os maiores favoritos ganharam em Leiria. Nelson Évora fê-lo nos Nacionais de ar livre pela primeira vez com a camisola do Sporting ao impor-se com 16,61m ao segundo ensaio. Nas mulheres, foi a sportinguista Patrícia Mamona a ganhar, com 14,12m, adiante de Susana Costa, que alcançou 13,75m e ficou longe dos mínimos para Londres, no dia em que fechava o prazo para sua obtenção.

Em grande plano esteve o agora benfiquista Franciso Belo, no disco, ao lançar 61,44m, a sua terceira marca de sempre, e no martelo António Vital e Silva arremessou um recorde pessoal de 71,48m, que o confirma como terceiro português de sempre.

Também confirmou o seu excelente momento o velocista que veio esta época para o Benfica David Lima, ao ganhar os 100m, com 10,30s, e a distância dupla, com 21,15s.

Quanto a outras figuras que fizeram serviço pelo seu clube, destaque ainda para o triunfo de Sara Moreira (Sporting) nos 3000m, com o bom tempo de 9m10,98s.

A grande surpresa dos campeonatos deu-se na primeira jornada do certame, sábado, com o triunfo nos 400m do sportinguista Ricardo Ribeiro (47,77s) sobre o benfiquista, recordista nacional Ricardo Santos (47,84s).

