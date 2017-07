Steven Spielberg apresentou primeiras imagens do seu novo filme

Steven Spielberg revelou este sábado as primeiras sequências do seu novo filme de ficção científica, Ready Player One, numa apresentação perante milhares de fãs, reunidos durante o fim-de-semana na Comic Com de San Diego, na Califórnia.

Baseado no romance homónimo de Ernest Cline, Ready Player One relata a história de um adolescente que começa uma caça ao tesouro num jogo de realidade virtual, num mundo afectado por uma crise energética, em 2045.

A apresentação começa com o jovem Wade, representado por Tye Sheridan, a equipar-se com o seu capacete e as suas luvas para jogar, antes de ser transportado para o mundo virtual de Oasis. "Nasci em 2025, mas queria ter crescido nos anos 1980, como todos os meus heróis", diz Wade, no segmento apresentado no Centro de Convenções de San Diego.

Steven Spielberg recebeu uma enorme ovação quando entrou na sala de 6.500 lugares do centro de convenções, acompanhado pelo autor Ernest Cline. O realizador de E.T. descreveu o livro em que baseia o filme como "o flashback e ao mesmo tempo o flash-forward mais incrível" sobre uma década em que esteve "muito envolvido, os anos 1980".

O protagonista de Ready Player One cruza-se com Freddy Krueger, o monstro de Pesadelo em Elm Street (Wes Craven, 1984), viaja no DeLorean de Regresso ao Futuro (Robert Zemeckis, 1985), e confronta-se com um mundo sombrio de 2045, com recursos esgotados.

O universo criado para o filme é "o futuro que nos espera, quer queiramos, quer não", salientou o cineasta. Spielberg disse ainda ao público da Comic Con ter chegado a pensar que "um realizador mais jovem" estaria mais bem adaptado para dirigir o projecto, apesar das diversas referências aos seus próprios filmes que existem no livro. Mas optou por ser ele a fazê-lo.

"Cresci a ver e a estudar os filmes deste homem", disse Ernest Cline, na sua intervenção, referindo-se a Spielberg. Escritor e argumentista, Cline nasceu há 44 anos em Ashland, Ohio, e tem em Ready Player One, de 2010, o seu romance de estreia, a que se sucedeu Amanda, em 2015. Um novo título foi anunciado para 2018.

"Este filme vai expor muito as pessoas ao conceito de realidade virtual, e penso que isso vai alterar a rapidez da adopção" deste instrumento, acrescentou o escritor.

Ready Player One tem também no elenco a presença de actores como Hannah John-Kamen, T.J. Miller, Ben Mendelsohn, Simon Pegg e Mark Rylance. A estreia nas salas de cinema dos Estados Unidos está anunciada para 30 de Março de 2018.

