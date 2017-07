Lei marcial nas Filipinas prolongada até ao fim do ano

O parlamento filipino acaba de determinar o prolongamento, até ao fim do ano, da lei marcial no sul do país, decretada em Maio na sequência de um aumento da violência ligada a grupos islamistas.

Os parlamentares responderam de maneira favorável, e com uma maioria esmagadora, ao pedido do Presidente Rodrigo Duterte para manter a região de Mindanao e os seus mais de 20 milhões de habitantes sob controlo dos militares, que ainda não terão conseguido dominar os grupos armados próximos do Daesh em Marawi, a maior cidade muçulmana de um país maioritariamente católico.

Foi a 23 de Maio que estes combatentes começaram a ocupar bairros inteiros em Marawi, o que levou Duterte a impor uma lei marcial de 60 dias em toda a região, que deveria terminar neste sábado. Esta medida é accionada em caso de emergência ou de perigo e quando as autoridades civis não conseguem garantir a segurança.

Os opositores de Duterte no parlamento, que temem que o Presidente esteja a planear a extensão da lei marcial a todo o país – o que seria um claro sinal de uma deriva autoritária –, questionaram a necessidade de manter toda a região sob ordens do Exército quando o problema parece confinado àquela cidade.

A 17 de Julho, as forças de segurança das Filipinas tinham já pedido a Duterte para prolongar a lei marcial nas ilha de Mindanao, a segunda maior do arquipélago das Filipinas, depois de quase dois meses a combater os rebeldes. Os confrontos entre os militares e os militantes islamistas terão já provocado mais de 500 mortes. Detalha a televisão pública britânica que mais de 420 membros dos grupos armados perderam a vida, assim como 100 soldados e 45 civis.

Ao abrigo da Constituição do país, a lei marcial pode ser renovada a cada 60 dias, desde que aprovada pelos deputados. Este instrumento legal permite aos militares, por exemplo, manter pessoas detidas por longos períodos sem qualquer acusação formal.

Lembra a BBC que a questão da lei marcial é um ponto muitíssimo sensível nas Filipinas porque foi imposta pelo antigo ditador Ferdinando Marcos durante boa parte da sua presidência (1965-1986).

