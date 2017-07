Exame de Matemática A foi "mais equilibrado" do que o de Junho, dizem professores

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) considerou que o exame de Matemática A do 12.º ano, realizado nesta sexta-feira, é “mais equilibrado” que aquele que foi proposto em Junho durante a 1.ª fase destas provas. “Permite distinguir os bons alunos, sem pôr em causa o equilíbrio global da prova, e tinha outros assuntos que não foram abordados na 1.ª fase, como os logaritmos”, indicou ao PÚBLICO o presidente da SPM, Jorge Buescu.

Para a Associação de Professores de Matemática (APM), o grau de dificuldade das duas provas foi "semelhante". "Os itens com menor grau de difculdade têm maior complexidade que na primeira fase, e os itens com maior grau de dificuldade são mais acessíveis. Assim o grau de dificuldade global das provas das duas fases é considerado semelhante", referiu a APM num parecer sobre a prova.

O exame da 2.ª fase foi realizado por 23.018 alunos. Em Junho tinha sido feito por 49.298. A média dos alunos internos nesta prova, que a SPM considerou mais fácil do que a realizada no ano passado, subiu de 11,2 para 11,5 numa escala de 0 a 20 valores. E a taxa de reprovações passou de 15% para 13%. Os alunos internos são aqueles que frequentam as aulas durante todo o ano. Já a média dos autopropostos, que incluem os que anularam a matrícula, situou-se nos 6,8 valores, com uma taxa de chumbos de 72%.

A 2.ª fase dos exames, que decorre até dia 24, destina-se aos alunos que reprovaram na primeira leva ou que queiram melhorar a nota que então obtiveram. As notas serão divulgadas a 4 de Agosto.

Nesta sexta-feira realizaram-se também os exames do 11.º ano de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, destinado aos alunos de Humanidades, e o do Matemática B dirigido aos estudantes de Artes Visuais. O primeiro, que na 1.ª fase ficou com uma média de 10,1, foi realizado por 3334 alunos. O segundo, com uma média em Junho de 12,8, foi feito por 623 estudantes.

Também do 11.º ano realizaram-se ainda os exames de Literatura Portuguesa (422 alunos) e História B (264 estudantes). Na 1.ª fase as médias destas provas foram, respectivamente, 11 e 11,6 valores.

Das quatro provas habitualmente mais concorridas só falta agora repetir a de Biologia e Geologia do 11.º ano, que está marcada para a próxima segunda-feira. Os outros exames com mais alunos são Português, Matemática A e Física e Química A. O exame da 2.ª fase desta última disciplina foi realizado por mais de metade dos alunos que o tinham feito em Junho.

