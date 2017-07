Conselho de Estado formula “voto de profundo pesar” por Pedrógão Grande

Foi o segundo voto de pesar pela tragédia de Pedrógão Grande lançado a partir do Palácio de Belém esta sexta-feira. Depois do Conselho Superior de Defesa Nacional, que se reuniu de manhã, também o Conselho de Estado formulou esta tarde “um voto de profundo pesar”, evocando “respeitosamente as vítimas e manifestando às respectivas famílias a sua viva solidariedade”.

É este o primeiro de três pontos do curto comunicado emitido após quase quatro horas de reunião do órgão de aconselhamento político do Presidente da República, e que revela que os acontecimentos negativos do último mês mereceram a atenção dos 18 conselheiros de Marcelo Rebelo de Sousa presentes (só Leonor Beleza e António Damásio faltaram ao encontro).

O segundo ponto diz apenas que o Conselho de Estado “analisou a actual conjuntura económica e financeira do país”, como constava na agenda, sem mais considerações. Temas que representam, de alguma forma, uma zona de conforto para o Governo, que em meados de Junho viu a União Europeia aprovar a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo e tem recebido boas notícias a nível económico.

No terceiro ponto, anuncia-se já a próxima reunião para 30 de Outubro – já depois das eleições autárquicas e da apresentação do Orçamento do Estado – e terá como convidado o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, mas não é especificado o tema proposto para análise.

