Sean Spicer demite-se do cargo de porta-voz da Casa Branca

Sean Spicer demitiu-se por “discordar veementemente” da escolha do Presidente para director de comunicações. Spicer, porta-voz de Donald Trump, acumulava estas funções desde Maio. Esta sexta-feira de manhã, o Presidente Trump chamou à Casa Branca Anthony Scaramucci, investidor de Wall Street, convidando-o para assumir o cargo de superior de Spicer; Scaramucci aceitou de imediato.

Segundo a imprensa americana, Spicer disse a Trump que a nomeação de Scaramucci, aliado de longa data do Presidente, era “um enorme erro”. Já se esperava que esta nomeação fizesse subir as tensões junto de alguns dos principais membros da equipa de Trump – o seu chefe de gabinete, Reince Priebus, por exemplo, já teve divergências públicas e duras com Scaramucci.

O lugar de director de comunicações estava por ocupar desde a saída Michael Dubke, em Maio.

