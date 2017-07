Forte terramoto na Turquia e na Grécia faz dois mortos e 200 feridos

LUSA/DOGAN NEWS AGENCY VIA DEPO PHOTOS

Um sismo de magnitude 6.7 atingiu na madrugada desta sexta-feira a Grécia e a Turquia, afectando importantes destinos turísticos no Mar Egeu e, segundo os últimos dados, fazendo dois mortos e 200 feridos.

PUB

Segundo as autoridades locais, citadas pela agência de notícias Reuters e pelo diário The Guardian, pelo menos duas pessoas morreram e 120 terão ficado feridas na ilha grega de Kos. Em Bodrum, na Turquia, 70 pessoas terão recebido assistência hospitalar na sequência do sismo que se registou à 1h30 (hora local) e das suas réplicas.

Avança o diário britânico que os dois mortos em Kos são estrangeiros – um turco e um sueco, que ainda não foram identificados. Os dois homens terão morrido quando o telhado de um bar colapsou na estância onde estavam instalados.

PUB

É o segundo tremor de terra do ano na região fronteiriça a ultrapassar 6.0 de magnitude, barreira a partir da qual a destruição causada pode ser muito considerável.

PUB

PUB