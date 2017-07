CDU vai da Ajuda à câmara para alertar para as falhas nos transportes

Um residente do Bairro 2 de Maio demora cerca de uma hora até chegar aos serviços da Câmara Municipal de Lisboa, no Campo Grande, utilizando transportes públicos. Um exercício que foi feito pela CDU, ao final da manhã e em tempo de férias. Em hora de ponta, o percurso demoraria mais tempo, com a possibilidade de o autocarro estar cheio e não ser permitida a entrada. “Há dias que estamos 40 minutos à espera,” queixa-se uma das utentes da carreira 742. Sem metro que ligue a Freguesia da Ajuda ao centro da cidade, a única opção é o uso dos autocarros. Para servir este bairro existem apenas duas paragens.

Entre paragens em semáforos e no trânsito, a viagem de autocarro demorou cerca de 52 minutos, tendo como ponto de partida a paragem no Largo da Ajuda e de chegada a da Avenida da República, no Saldanha. “No que diz respeito à Carris, é fundamental um reforço imediato do serviço prestado,” disse João Ferreira, candidato da CDU à Câmara Municipal de Lisboa. Daí parte-se para o metro que demora cerca de dez minutos até Entrecampos se não se contar com o tempo de espera,.

A iniciativa, que surgiu do “estado calamitoso a que chegou o transporte público em Lisboa”, levou João Ferreira, acompanhado de outros candidatos e membros da CDU, a fazer um percurso simbólico de forma a mostrar o tempo de viagem que um cidadão que more em Lisboa gasta nos transportes públicos para ir à Câmara. “Fizemos um percurso aparentemente simples, um autocarro e um metro, a uma hora e numa altura do ano que não levantam problemas por aí além. Apesar disso, o que constatamos foi que demoramos 1h10 para chegar de uma zona residencial da Ajuda ao centro da cidade. Isto demonstra o ponto a que chegou o problema dos transportes públicos em Lisboa”.

Entre as propostas para a melhoria do serviço da Carris, como repor percursos que foram encurtados e estender os horários para a noite e fins-de-semana em zonas da cidade cujos horários foram suprimidos, o candidato destaca a redução do preço dos passes e dos bilhetes. “É possível, reduzindo substancialmente o preço dos passes e dos bilhetes, alargar o universo de população utilizadora de transporte público sem que haja uma quebra de receitas da empresa.”

Através do contacto que o candidato tem tido com a população sente que os transportes públicos é o serviço que pior serve os lisboetas, o que resulta na consequente “degradação de qualidade de vida das pessoas”, diz João Ferreira.

No que diz respeito ao metropolitano, este propõe a “expansão da rede para a zona ocidental da cidade, levando-a também ao concelho vizinho de Loures, garantindo que uma parte significativa da cidade que hoje não é servida pelo metropolitano passe a ser”. O candidato à câmara refere ainda que seria possível servir mais zonas da cidade com um investimento igual ao que será feito para ligar o metro do Cais do Sodré ao Rato.

Segundo Jorge Alves, técnico principal no metro e candidato à câmara de Lisboa nas listas da CDU, a ligação da rede existente às periferias poderia em parte ser feita usando infra-estruturas já construídas.

A CDU, no programa autárquico para Lisboa, pretende garantir uma rede eficaz de transportes públicos, com a redução de preços e aumento da oferta nas zonas periféricas.

Texto editado por Ana Fernandes

