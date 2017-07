Sporting disputa a primeira Taça Ibérica feminina de râguebi

O Sporting será o representante português na primeira edição da Taça Ibérica de râguebi, competição que será disputada a 26 de Novembro, em Madrid. A formação leonina, campeã nacional na variante de sevens, irá defrontar o Olimpico Pozuelo CR, clube que venceu o campeonato espanhol de XV e que terá cinco atletas a competir no Mundial 2017, prova que se vai realizar entre 9 e 26 de Agosto, na Irlanda.

PUB

Cumprindo um desejo dos responsáveis pelo râguebi sportinguista, que têm procurado colmatar a ausência de competição interna na variante de XV com partidas internacionais, o duelo entre o Sporting e o Olimpico Pozuelo CR será um exigente teste para a equipa portuguesa, que no ano passado, em Perpignan, no Sul de França, realizou o seu primeiro jogo internacional – vitória frente à USAP, por 17-10.

Rafael Lucas Pereira, o principal mentor do projecto de râguebi do Sporting, considera que a realização deste desafio já é “uma vitória” para as “verdes e brancas”: "É para nós uma honra disputar este troféu. Trata-se do primeiro da história e só por isso já é uma vitória. Sabemos do nível do râguebi espanhol, mas se queremos evoluir temos de jogar com as melhores."

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em declarações ao PÚBLICO, o dirigente diz ainda que a partida será “um grande momento do râguebi ibérico” e “mais uma etapa de afirmação da mulher” na modalidade, revelando uma agenda sportinguista ambiciosa na variante de XV. "Vamos em Setembro à Corunha, jogar contra as vice-campeãs de Espanha, para perceber as reais diferenças entre o nosso râguebi e o espanhol. Se tudo correr bem, estaremos igualmente, no mês de Outubro, em Clermont-Ferrand para jogarmos com uma das maiores referências clubísticas do râguebi mundial e ir ao encontro da comunidade portuguesa naquela região", adianta Rafael Lucas Pereira, que não coloca de lado a possibilidade de “o passo seguinte” ser a participação numa “competição europeia de clubes”.

Face à diferente realidade competitiva entre os dois países – a selecção feminina espanhola é presença assídua nas mais importantes competições internacionais de sevens e XV -, a Federação Portuguesa de Rugby teve um papel decisivo na realização do troféu, conseguindo convencer a congénere espanhola a homologar a prova, e Luís Cassiano Neves, presidente da Federação Portuguesa de Rugby, realça que esta é “uma excelente notícia”, tendo em vista “o crescimento da modalidade em Portugal”.

O líder federativo afirma ao PÚBLICO que para a sua direcção o “râguebi feminino tem que ser encarado como uma prioridade” e revela o desejo da “criação futura de uma selecção nacional de XV feminina”. “Quero agradecer ao Sporting e ao Olimpico Pozuelo CR. Sem a colaboração das duas equipas não seria possível realizar já este ano a primeira Taça Ibérica feminina”, conclui Luís Cassiano Neves.

PUB

PUB