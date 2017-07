Queda leva Pinto da Costa ao hospital com costelas partidas e uma contusão cerebral

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, deu entrada nas urgências do Hospital São João, no Porto, na madrugada desta sexta-feira, depois de cair de um lance de escadas, segundo confirmou o PÚBLICO junto de fonte hospitalar.

O dirigente desportivo de 79 anos acabou por ficar internado, com três costelas partidas e uma contusão cerebral, encontrando-se no serviço de neurocirurgia, sob vigilância.

A queda ocorreu em casa do dirigente, que se terá levantado durante a noite e acabou por cair nas escadas.

