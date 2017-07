Bastonária diz que ministro está a fazer “birra” com os enfermeiros

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, garante que a instituição que lidera vai continuar a apoiar o protesto dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, que foi considerado ilegítimo num parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. O parecer foi esta quinta-feira divulgado pelo Ministério da Saúde que o solicitou com carácter de urgência, quando o protesto, que dura há três semanas, foi anunciado.

PUB

O ministro da Saúde está a fazer “uma birra” com os enfermeiros, depois de nos últimos dias ter “negociado com os técnicos de diagnóstico e com os farmacêuticos”, defende Ana Rita Cavaco, numa reacção à divulgação das conclusões do parecer que sustenta que os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica que se têm recusado a exercer as suas funções específicas, reclamando uma remuneração compatível com a suas especialização, “podem" e "devem ser responsabilizados disciplinar e civilmente”.

Reclamando a divulgação do parecer integral, Ana Rita Cavaco lamenta que o ministro Adalberto Campos Fernandes tenha preferido “tentar uma posição de força em vez de resolver o problema”. O governante pediu este parecer ao Conselho Consutivo da PGR no final de Junho, quando esta forma inédita de protesto – os enfermeiros que aderiram limitam-se a assegurar os cuidados gerais – foi anunciada.

PUB

Depois de o parecer ser conhecido, a Ordem dos Enfermeiros divulgou um comunicado em que defende que as conclusões do Conselho Consultivo da PGR “não enquadram correctamente” a situação actual dos especialistas. Recordando que, desde o início do mandato da actual bastonária, há um ano e meio, “tem vindo a alertar o Ministério da Saúde para este problema, sem qualquer resposta, o que conduziu à situação actual”, a OE exige que o ministério divulgue o conteúdo integral do parecer. Porquê? Porque o Conselho Consultivo da PGR ressalva que emitiu o parecer “de acordo com os elementos disponíveis”, ou seja os que foram fornecidos pelo Ministério da Saúde.

Adquiriram título "à sua custa"

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Lembra ainda que estes enfermeiros foram contratados para exercer funções de cuidados gerais, o que “nunca deixaram de fazer”, e que foram eles que adquiriram, "à sua custa", o título de especialista, que é conferido pela Ordem, tendo sempre ao longo dos anos exercido estas funções "sem qualquer distinção remuneratória".

Quanto ao aviso dos magistrados que assinam o parecer, que frisam que a Ordem não pode funcionar como uma estrutura sindical, a OE ressalva que jamais convocou “qualquer greve ou protesto”. E reitera “o seu apoio” aos enfermeiros especialistas que “têm como objectivo obter um reconhecimento justo das suas competências e como principal preocupação assegurar o direito das pessoas a usufruir de cuidados de qualidade e em segurança”.

Por último, lamenta “profundamente que o Governo esteja mais preocupado em ameaçar os enfermeiros e a sua Ordem profissional em vez de lhes definir uma carreira justa e digna, tal como fez nos últimos dias para outros profissionais do sector da saúde”.

PUB

PUB