O triste exemplo de Galamba e Amador

PUB

João Galamba e Susana Amador, deputados do PS, estavam ausentes do local próprio para a votação do relatório final do inquérito à CGD, o primeiro na rua a tratar de assuntos pessoais e a segunda numa comissão na sala ao lado. Como é possível que os deputados em causa, especialmente o primeiro, tratem as suas obrigações parlamentares com esta leviandade? Como é possível que situações como esta se repitam com alguma frequência? Qual é a verdadeira função de um parlamentar? Não é, estou certo, a de colocar os assuntos pessoais à frente das obrigações parlamentares. Triste exemplo. Haja bom senso, senhores deputados, haja bom senso.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

PUB

Os "vários" Dr. Gentil Martins

As declarações do Dr. Gentil Martins (GM) já foram por demais glosadas. O velho médico, sabedor, mas, agora, "infeliz" no que disse. O velho médico que, apesar da idade, só disse coisa certas. E por aí fora. Só o PÚBLICO de ontem (18/7) trazia duas versões: a de João Miguel Tavares que lhe perdoa as "palermices" porque lhe respeita a liberdade de expressão e a velhice; a de D.Q.A. no "sobe e desce" que não lhe desculpa as "aleivosias" com a idade.

Sabem o que eu gostava? Que perguntassem ao próprio GM o que pensa do que disse e das diversas interpretações que daí fazem as pessoas que agora o analisam. Aposto que reafirmaria tudo o que expendeu pois é mesmo o que pensa desde há muito e não pelos seus 87 anos. E daí digo eu: um grande cirurgião pediátrico mas não necessariamente um homem com pensamento que possa ser paradigmático.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Gentil Martins nada gentil

O doutor Gentil Martins não é um cidadão comum. É o obreiro de uma das mais notáveis iniciativas da medicina portuguesa. Chefiou uma equipa que separou com êxito duas irmãs siamesas. Na época, uma acção médica de enorme relevo. Mas, no (seu) melhor pano, caiu uma nódoa indelével. Atirou-se à senhora Dolores, mãe de Cristiano Ronaldo, dizendo que é culpada por seu filho "ser um estupor moral", já que encomenda filhos, como quem manda o alfaiate lhe fazer fatos(!). A opção deste, em ter três filhos através de barriga de aluguer é legal e respeitável.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Gentil Martins, nada gentil, fez uma afirmação homofóbica: "a homossexualidade é uma anomalia"(!). Tinha obrigação de saber que não é! Sendo democrata-cristão, esta opinião pública é farisaica e nada cristã. Não perceber que o Amor não é nem nunca foi ou poderá ser um sentimento exclusivo da heterossexualidade, menospreza em toda a linha a interação sentimental entre os seres humanos.

Afinal, a sua idade avançada não constitui valor acrescentado para emitir opiniões com senso. Indesculpável, inaceitável e lamentável.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

PUB

PUB