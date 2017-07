Qatar acusa um país na origem do bloqueio de pirataria informática

O Ministério do Interior do Qatar anunciou que os especialistas que estão à procura da origem da pirataria informática que serviu de pretexto para o bloqueio ao país já sabem de onde partiu o ataque. Numa conferência de imprensa em Doha, foi explicado que o ataque à agência de notícias do Qatar (QNA) foi feito em coordenação com um dos estados na origem do bloqueio.

"Os piratas informáticos ficaram com o controlo total da QNA, incluindo as contas relacionadas com ela, os websites e as plataformas sociais", disse o tenente-coronel Ali Mohammed Al-Mohannadi, chefe do departamento de tecnologia do Ministério do Interior, citado pela estação de televisão Al-Jazira. "Isto foi feito para fabricar notícias falsas que foram atribuídas a sua alteza o emir".

Quando o isolamento do Qatar foi anunciado, a justificação dada pelos quatro países centrou-se em declarações do emir Tamim bin Hamad al-Thani que, citado pela QNA, elogia o Irão, que considera o verdadeiro "poder" dentro do Islão. "Não existem razões para a hostilidade árabe face ao Irão" eram as palavras do emir, que elogiava também o Hezbollah e defendia as boas relações entre Doha e Israel.

As declarações, soube-se de seguida, eram falsas, tendo a notícia surgido por acção de piratas informáticos.

Em Junho, quatro países — Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egipto — cortaram relações com o Qatar, acusando-o de apoiar o terrorismo e exigindo que o Governo de Doha cortasse os seus laços com o Irão e o encerramento da Al-Jazira, entre outras condições.

O Ministério do Interior do Qatar não disse qual o país envolvido na pirataria informáica, mas uma notícia publicada no jornal americano The Washington Post dizia recentemente que os Emirados tinham coordenado a operação. Os Emirados desmentiram a notícia.

