O.J. Simpson vai sair em liberdade condicional após nove anos na prisão

O.J. Simpson vai deixar em Outubro o estabelecimento prisional no Nevada, EUA, onde cumpria uma pena de 33 anos de prisão por um assalto à mão armada e rapto num hotel de Las Vegas. A antiga estrela de futebol americano foi condenado em 2008 – cumpriu nove anos.

PUB

“Cumpri o meu tempo, cumpriu-o tão bem e tão respeitosamente quanto possível”, disse O.J. Simpson, segundo a Reuters, perante os quatro membros do painel que avaliou a sua liberdade condicional. “Nada disto teria acontecido se eu tivesse melhor discernimento.”

O testemunho foi feito à distância – por videoconferência. O júri estava em Carson City, a mais de 160 quilómetros do Lovelock Correctional Center, onde Simpson está preso. O ex-atleta, de 70 anos, disse estar pronto para a vida em liberdade. Os membros do painel concordaram.

PUB

Entre as razões invocadas para libertar O.J. Simpson, com menos de um terço da pena cumprida, o júri sublinhou que o recluso cumpriu as regras da prisão durante o cárcere, que constitui um risco mínimo para a comunidade e que não tem condenações anteriores a esta.

O.J. Simpson construiu uma carreira de sucesso como jogador de futebol americano nos anos 1970. No entanto, só se tornou numa figura com mediatismo global na década de 1990, quando foi julgado por duplo homicídio – as vítimas foram a ex-mulher, Nicole Brown, e Ronald Goldman. Foi absolvido, num caso polémico que ganhou contornos raciais nos EUA.

PUB

PUB