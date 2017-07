Governo alemão anuncia medidas de retaliação contra a Turquia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Sigmar Gabriel, anunciou uma série de medidas de retaliação contra a Turquia por este país ter detido um activista alemão dos direitos humanos. É mais uma escalada no diferendo entre os dois países aliados na NATO, depois de meses de tensão.

Sigmar Gabriel disse que a Alemanha quer conversar com os seus parceiros da União Europeia sobre as aspirações turcas de adesão ao bloco. E deixou claro que Berlim não pode continuar a garantir o investimento das empresas alemãs na Turquia.

O ministro do SPD (centro-esquerda, parceiro de coligação dos democratas-cristãos da CDU de Angela Merkel) disse que não vê que seja possível avançar com uma maior cooperação com a Turquia em matéria alfandegária e avisou os alemães para os riscos de viajarem para aquele país.

"Precisamos de uma nova política para a Turquia, temos de ir numa nova direcção. Não podemos seguir como até aqui", disse. "Temos de ser mais claros do que até aqui, de forma a que os responsáveis em Ancara percebam que as suas políticas têm consequências", disse Gabriel, acrescentando que outras decisões vão ser tomadas pelo Governo de Angela Merkel.

As autoridade turcas detiveram um activista alemão dos direitos humanos que participava na Turquia num workshop sobre segurança online. No total, foram detidas mais de dez pessoas – sete foram acusadas de colaboração com um grupo terrorista e duas foram libertadas mas não podem sair da Turquia, sendo uma delas a de nacionalidade alemã.

