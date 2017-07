Podcast Com Tempo e Alma: Os modelos do passado são "autênticos pesadelos para o presente"

O país está a mudar. Nunca se nasceu tão pouco. Os pais nunca foram tão escolarizados e nunca a parentalidade foi tão tardia. Os portugueses trabalham durante mais tempo até constituírem família e as famílias numerosas já não são o que eram. Tendências que se acentuam, produzindo mudanças com as quais não sabemos ainda lidar.

No podcast Com Tempo e Alma desta semana, a jornalista Margarida David Cardoso conversa com Maria João Valente Rosa, demógrafa e directora da Pordata, sobre o “Retrato de Portugal”, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Podcast Com Tempo e Alma: uma jornalista do PÚBLICO e uma especialista convidada pela FFMS conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

O podcast Com Tempo e Alma também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

